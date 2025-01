Defensoría de la Niñez llama a Rodolfo Carter a “elevar el debate” tras dichos contra niños migrantes

28 de Enero de 2025

Rodolfo Carter, ex alcalde de La Florida, generó polémica al asegurar que los niños migrantes que estén en situación irregular en Chile no deben tener acceso a servicios sociales básicos como asistir al colegio.

Carter, quien estuvo como invitado en Tolerancia Cero, aseguró que se deben acabar todos los beneficios para los inmigrantes en situación irregular y también a sus hijos, indicando que esto evitaría que lleguen nuevos migrantes al país.

“Respecto de la migración, lo que corresponde es terminar con todos los beneficios sociales para la migración ilegal… de ahora en adelante no pueden tener acceso a los colegios. Mientras tengamos beneficios en Chile, usted está atrayendo la migración ilegal, este es el costo que hay que pagar. El migrante ilegal que viene a Chile tiene que saber que no va a tener derecho salvo los humanitarios básicos; si usted tiene un infarto, tiene un embarazo (sic) en la vía pública, obviamente hay una cuestión humanitaria”, disparó el ex jefe comunal.

Ante esta situación, la Defensoría de la Niñez emitió una declaración donde insta a Rodolfo Carter a “elevar el debate”, apuntando que en sus dichos “se observa que prevalecen aspectos que no consideran de manera primordial el interés superior del niño y el respeto irrestricto al principio de no discriminación”.

“Los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria, deben recibir protección integral, sin discriminaciones de ningún tipo, tal como lo contempla la Ley N°21,430 sobre Garantías y Protección Integral, la cual, además, incorpora la obligación de otorgar protección reforzada a la niñez perteneciente a grupos en situaciones de desventaja”, puntualizó la institución.