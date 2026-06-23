Esta es la condena que deberá cumplir un sargento de la Armada por violación a una funcionaria

El condenado se habría aprovechado del estado de ebriedad de la víctima para trasladarla hasta su domicilio, donde posteriormente cometió la agresión sexual.

Un sargento de la Armada de Chile fue condenado a cuatro años de presidio efectivo tras ser declarado culpable del delito de violación en contra de una funcionaria de menor grado de la misma institución, en hechos ocurridos luego de una ceremonia de ascenso realizada en Valdivia, región de Los Ríos.

La denuncia fue presentada por la víctima, quien actualmente ostenta el grado de cabo segundo, y detalla que los hechos ocurrieron entre el 7 y el 8 de diciembre de 2022, tras una celebración de ascensos del personal naval en la capital regional.

De acuerdo con lo establecido en el juicio, el condenado se habría aprovechado del estado de ebriedad de la víctima para trasladarla hasta su domicilio, donde posteriormente cometió la agresión sexual mientras ella se encontraba inconsciente e imposibilitada de resistir.

El juicio se extendió por una semana en el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, instancia que dictó veredicto condenatorio. La magistrada María Soledad Santana indicó: “Se condena a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, en calidad de autor del delito de violación de mayor de 14 años, previsto y sancionado en el artículo 361 número 2 del Código Penal”.

Según la investigación, los hechos se habrían producido tras un denominado “rito de promoción”, actividad que incluyó penitencias de carácter militar, una simulación de culto a Neptuno y el consumo de una mezcla de alcohol preparada por superiores jerárquicos, lo que habría contribuido al estado de inconsciencia de la víctima.

El tribunal estableció que el condenado no cumple requisitos para acceder a beneficios ni penas sustitutivas, por lo que deberá cumplir íntegramente la condena de cuatro años en prisión.

La sentencia corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que la defensa puede recurrir a tribunales superiores para intentar revertir la decisión.

Finalmente, se informó que el condenado fue dado de baja de la Armada de Chile y el 19 de junio concretó su desvinculación de la institución.