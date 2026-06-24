Asesinato de niño de 12 años en San Bernardo: Kast pidió que autores pasen “el resto de sus vidas” en la cárcel

Carabineros y el Ministerio Público trabajan para dar con el quinto involucrado en el crimen, el que estaría plenamente identificado.

AGENCIA UNO.

El presidente José Antonio Kast pidió que los autores del asesinato del niño de 12 años perpetrado la madrugada del martes tras la encerrona a su familia en San Bernardo, sean condenados a cadena perpetua en caso de que sean encontrados culpables por los tribunales de justicia.

Así lo manifestó el mandatario en su cuenta de X, tras destacar el trabajo de Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Occidente, que permitió la pronta captura de la mayoría de los involucrados.

Cabe recordar que en horas de esta mañana Carabineros confirmó que ya hay un cuarto detenido por el hecho, el que fue entregado por su padrastro en la 14ª Comisaría de San Bernardo. Se trata de un adolescente de 17 años.

Con anterioridad se capturó a otros tres involucrados, los que fueron identificados como dos adultos de 18 y 21 años, a los que se sumó un menor de 17 años, los que fueron arrestados tras una serie de allanamientos concretados en las comunas de Melipilla y San Bernardo.

De acuerdo con la información policial, se trabaja para dar con el paradero de un quinto involucrado, que también sería un menor de edad.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, ratificó esta mañana que dicho sujeto está plenamente identificado, por lo que se espera su captura en cualquier momento

Mensaje de Kast tras capturas por asesinato del niño de 12 años

“Valoro enormemente el trabajo del Ministerio Público y Carabineros que logró la detención de tres implicados en el asesinato del niño de 12 años en San Bernardo”, posteó el presidente Kast.

“Espero que sean juzgados y si son culpables, sean condenados a prisión por el resto de sus vidas“, recalcó a continuación el jefe de Estado.