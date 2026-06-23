Carabineros detiene a tres sospechosos por muerte de niño de 12 años en San Bernardo

Las diligencias policiales han identificado a cuatro eventuales involucrados, de los cuales tres ya fueron capturados.

AGENCIA UNO

Carabineros informó la detención de tres sospechosos que serían parte parte de la banda que protagonizó una encerrona en San Bernardo, que dejó un niño de 12 años fallecido.

Según detalló la policía uniformada, se trata de dos adultos de 18 y 21 años, a los que se sumó un menor de 16 años, quienes fueron capturados en una serie de allanamientos concretados en Melipilla y San Bernardo.

En tanto, el Ministerio Público dio cuenta de cuatro órdenes de detención y ocho órdenes de entrada y registros en una serie de domicilios en la misma comuna de San Bernardo.

El fatal incidente ocurrió la madrugada de este martes, cuando el niño de 12 años iba con su padre y su tía en un vehículo que desplazaba desde el Aeropuerto de Santiago a Puente Alto, pero tomaron una mala salida en la ruta y terminaron en San Bernardo.

Fue en dicha comuna cuando los delincuentes interceptaron a los ocupantes para robarles el vehículo. La víctima intentó escapar junto al resto de su familia, pero quedó atrapado con el cinturón de seguridad, por lo que fue arrastrado por varios kilómetros, falleciendo en el incidente.

El robo fue solo parte del “tour delictual” de los antisociales, ya que horas antes asaltaron una estación de servicio para sustraer el auto en el cual interceptaron el automóvil que transportaba a la pequeña víctima fatal.

Según consignó T13, las diligencias policiales han identificado a cuatro eventuales involucrados, de los cuales tres ya fueron capturados.