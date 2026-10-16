Formalizan al alcalde de Chillán por fraude al fisco: perjuicio supera los $3.200 millones

La investigación apunta a presuntas irregularidades en la compra del recinto y en la devolución de sus estructuras a la sociedad vendedora, mientras el tribunal resolverá las cautelares el lunes.

El alcalde de Chillán, Camilo Benavente (PPD, con militancia suspendida), fue formalizado este viernes por fraude al fisco en el denominado caso Medialuna, relacionado con la compra de un predio en el sector Schleyer que habría ocasionado un perjuicio cercano a los $2.100 millones al patrimonio municipal.

La Fiscalía solicitó arresto domiciliario total, prohibición de salir del país y la prohibición de acercarse al municipio y contactar a sus funcionarios. La audiencia fue suspendida hasta el lunes a las 8:00 horas, cuando se resolverán las medidas cautelares.

Según expuso la fiscal de Chillán, Nadia Espinoza, el municipio adquirió el recinto a la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno por $3.276.160.000, pese a que las tasaciones del inmueble se realizaron un mes después de que el Concejo Municipal aprobara la operación, el 9 de noviembre de 2021.

La persecutora sostuvo que la transacción se concretó sin contar previamente con una valoración fidedigna del terreno, lo que habría provocado una pérdida de alrededor de $1.900 millones para las arcas públicas.

“A nuestro entender, este predio tiene un valor muy inferior al cual efectivamente se pagó”, precisó Espinoza durante la audiencia. La fiscal también afirmó que el monto desembolsado por el municipio fue “casi el doble del precio en que debió haberse negociado”.

La investigación contempla un segundo hecho relacionado con la restitución a la sociedad vendedora de las graderías, corrales, estructuras de madera, techumbres, ventanales y otros elementos de la medialuna.

De acuerdo con el Ministerio Público, Benavente habría acordado devolver estas especies sin informar de ello al Concejo Municipal cuando se aprobó la compraventa. “Dichas especies tenían un valor económico y su valor se incluyó en el precio pactado, defraudando con ello al patrimonio municipal por cerca de 200 millones de pesos”, agregó la persecutora.