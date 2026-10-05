Fraude al fisco por $3.000 millones sacude al Maule: detienen a 10 funcionarios del Gore y municipios

La investigación apunta a funcionarios del Gobierno Regional y de las municipalidades de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier.

La madrugada de este lunes fueron detenidas 10 personas en el marco de una investigación por una presunta trama de fraude al fisco y soborno que involucra al Gobierno Regional del Maule y a funcionarios de las municipalidades de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier.

El operativo fue realizado por la Fiscalía Regional del Maule junto a la Policía de Investigaciones (PDI).

La indagatoria se inició en octubre de 2024 y, de acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, la defraudación investigada alcanzaría aproximadamente $3.000 millones.

Fraude al fisco por $3.000 millones sacude al Maule

A esto se sumarían otros $316 millones vinculados a sobornos y delitos relacionados, según explicó el fiscal regional Rodrigo Peña.

En el procedimiento también colaboraron unidades especializadas de la Fiscalía Nacional, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Los 10 detenidos serán formalizados durante esta jornada en el Tribunal de Garantía de San Javier, instancia en la que la Fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva para todos los imputados. Entre los organismos involucrados en el operativo se encuentra la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

Tras conocerse las detenciones, el gobernador regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, destacó que la actual administración presentó antecedentes ante la Fiscalía.

“En abril del 2025 presentamos una denuncia en la Fiscalía justamente porque teníamos antecedentes de que algo estaba pasando con los recursos públicos en el gobierno regional. Luego de eso empieza la investigación. Nosotros aportamos con todos los antecedentes que la Fiscalía y la Policía de Investigaciones nos requiere a través de nuestra unidad jurídica”, afirmó.

El gobernador indicó además que dos de los detenidos serían funcionarios del Gobierno Regional y detalló las medidas adoptadas respecto de ellos.

“Cuando supimos e hicimos esta denuncia, inmediatamente lo apartamos de las funciones de donde estaba como administrador de proyecto y lo sacamos a otra división y después se fue suspendido por el tema del sumario. Por lo tanto, hemos adoptado todas las medidas y todas las diligencias, tanto administrativas como judiciales, para que esto se esclarezca a la brevedad”, sostuvo.