Los Libertadores cumple 21 días cerrado: nieve supera los seis metros y crece la presión sobre el abastecimiento

Mientras continúan las labores de despeje, gremios del transporte advierten un impacto creciente en la logística y en la cadena de abastecimiento.

El Paso Internacional Los Libertadores alcanzó este martes 21 jornadas consecutivas sin funcionamiento, luego que las intensas nevadas registradas en la cordillera obligaran a suspender el tránsito entre Chile y Argentina.

La prolongada interrupción del principal corredor terrestre entre ambos países mantiene en alerta al sector del transporte de carga, que advierte retrasos logísticos y un incremento en los costos de operación.

Desde la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior indicaron que hasta la fecha se han acumulado 6,6 metros de nieve y que el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa inhabilitado.

En ese contexto, indicaron que la decisión de reabrir el paso dependerá de una evaluación conjunta entre las autoridades chilenas y argentinas, una vez que existan condiciones seguras para el tránsito.

El delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, confirmó que los trabajos para despejar la ruta continúan, aunque el escenario climático sigue siendo desfavorable.

“Las condiciones de la nieve no nos dan pie para que todavía podamos abrir este importante paso”, señaló la autoridad, agregando que los pronósticos de nuevas precipitaciones dificultan el avance de las faenas en la alta montaña.

Gremios alertan por efectos en la cadena logística debido al cierre del paso Los Libertadores

Mientras continúan las labores de despeje, cerca de 2.700 camiones argentinos permanecen estacionados en aparcaderos de Mendoza y de la región de Cuyo a la espera de que el corredor internacional vuelva a ser habilitado.

En ese sentido, la extensa paralización del corredor internacional comenzó a generar preocupación entre las empresas vinculadas al transporte terrestre de mercancías, debido a las demoras en los envíos y a la necesidad de redireccionar cargas por rutas alternativas.

Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) manifestaron que la situación ya está provocando complicaciones operacionales.

“El cierre del paso fronterizo Los Libertadores está generando una gran presión sobre otros pasos, que también soportan severas condiciones climáticas y son de menor capacidad”.

El gremio añadió que, pese a que los complejos Cardenal Samoré y Pino Hachado permanecen habilitados, el flujo de camiones hacia territorio argentino ha enfrentado restricciones.

“Se conoció por parte del Gobierno que tanto Cardenal Samoré en Osorno, como Pino Hachado, en La Araucanía, están operativos. Pero, hasta las últimas horas el tránsito de cargas hacia el sector argentino permanecía cerrado, a petición de las autoridades del vecino país. Sólo pueden pasar otros vehículos y autos, con porte de cadenas obligatorio y supervisado por los organismos de frontera“, cerró la CNDC.