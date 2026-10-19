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Incluye cuatro regiones: estas son las comunas del país que no tendrán clases por sistema frontal

El Mineduc precisó que tomó esta decisión ante el eventual peligro de remociones de masa.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó que se decretó la suspensión de clases en cuatro regiones del país, ante la llegada del sistema frontal este martes y el eventual peligro de remociones de masa.

La cartera precisó que se trata de comunas de las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Coquimbo, e involucra a establecimientos educacionales públicos y privados de enseñanza básica, media y parvularia.

En el caso de la Región de Valparaíso, se trata de las comunas de Los Andes, Calle Larga, Rinconada, San Esteban, Catemu, Putaendo, Santa María, Cabildo, Petorca, La Ligua, Quillota, La Calera, Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.

En el caso de comunas como Viña del Mar y Valparaíso, las clases se desarrollarán de manera normal.

En la Región de O’Higgins, no habrá clases en las comunas de Mostazal, Codegua, Machalí, Rancagua, Requínoa, Rengo, Malloa, San Vicente, San Fernando, Chimbarongo, Pichidegua y Coltauco.

La Región de Coquimbo no verá clases en Salamanca, Illapel, Combarbalá, Canela, Los Vilos, Punitaqui, Monte Patria, Río Hurtado, Paihuano y Vicuña.

En la capital, el Gobierno anunció que permanecerán cerrados los colegios y liceos en Colina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo.

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