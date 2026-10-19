Las 10 comunas de la RM que suspenderán sus clases este martes por el sistema frontal

La medida regirá para todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de las zonas que se encuentren en Alerta Roja.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El biministro Claudio Alvarado confirmó que 10 comunas de la Región Metropolitana (RM) suspenderán sus clases mañana martes 20 de octubre por la llegada de un nuevo sistema frontal.

De acuerdo con lo precisado por la autoridad, la medida regirá para todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de las zonas que se encuentren en Alerta Roja.

En concreto, se trata de los colegios de aquellas comunas que se sitúan en la franja precordillerana y el sector oriente de la capital.

Las 10 comunas de la RM que suspenderán sus clases mañana

“Se tomó la decisión de suspender las clases en 10 comunas de la RM que a esta hora ya tienen Alerta Roja por eventualidad de remociones en masa“, manifestó el secretario de Estado sobre el tema.

Respecto de cuáles son las comunas que suspenderán sus clases este martes 20 de octubre, el Ministerio de Educación (Mineduc) detalló que se trata de:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

En cuanto al resto de las comunas de la RM que no están bajo la Alerta Roja, el biministro Alvarado informó que la situación meteorológica se mantiene en monitoreo constante.