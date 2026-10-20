Diligencias incluyeron dependencias de Codelco: operativo de la PDI deja 50 detenidos por robo de cobre

Los operativos también permitieron incautar cobre, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y vehículos, entre otras especies.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Alrededor de 300 detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) tomaron parte en un amplio operativo destinado a desarticular una banda dedicada al robo de cobre en la Región de O’Higgins, que incluyó también algunas dependencias de Codelco.

De acuerdo con los primeros reportes de la policía civil, el trabajo policial permitió la captura de al menos 50 personas en Rancagua, Machalí, Coya y Mostazal.

La indagatoria destinada a desbaratar a la agrupación dedicada al robo de cobre la encabeza la Fiscalía de Análisis Criminal de O’Higgins.

El operativo de la PDI por el robo de cobre

La información policial indicó que el operativo realizado por la Brigada de Robos y la Brigada de Lavado de Activos de la PDI contempló allanamientos en diversos inmuebles.

Además, la investigación de los detectives los llevó hasta algunas dependencias de Codelco en la región y, en concreto, a dos de los sujetos involucrandos se los detuvo mientras realizaban sus labores en la mina El Teniente.

Según los datos proporcionados por fuentes cercanas a la indagatoria, todos los individuos capturados pertenecen a una organización que se dedicaba al robo de cobre tanto desde las bodegas que entregan sus servicios a Codelco, como del cableado de empesas eléctricas.

Tras la sustracción del material, los involucrados lo comercializaban a través de distintos contactos en el mercado informal.

Durante los allanamientos se incautaron cobre, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y vehículos, entre otras especies.