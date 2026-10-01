Tándem acusa a la cuprífera estatal de incumplir un contrato de transporte de trabajadores de la División Salvador, vigente hasta 2034.

La filial del Grupo Pullman, Tándem, anunció una demanda contra Codelco y acusa perjuicios económicos por al menos $79.423 millones, en medio de una disputa por el contrato de transporte de trabajadores de la División Salvador, en la Región de Atacama.

La empresa sostiene que la estatal incurrió en incumplimientos contractuales, mientras que la cuprífera responsabiliza a la transportista por una serie de irregularidades en la prestación del servicio.

La demanda que enfrenta a filial de Pullman Bus con Codelco por perjuicios de más de $79 mil millones

Ambas compañías suscribieron en mayo de 2023 un acuerdo con vigencia hasta mayo de 2034. Según Tándem, el contrato contemplaba una facturación mensual de $669 millones y requirió una inversión inicial de $80.000 millones para disponer de una flota de 64 vehículos, incluidos 30 buses eléctricos. Sin embargo, la empresa asegura que sus ingresos fueron inferiores a los comprometidos y que las pérdidas acumuladas motivaron la acción judicial.

En junio de 2026, Tándem presentó una acción prejudicial para impedir que Codelco celebrara contratos relacionados con los recorridos contemplados en el acuerdo. La solicitud fue acogida en primera instancia, pero la estatal apeló la resolución. Mientras la Corte de Apelaciones revisa el recurso, se suspendieron los efectos de la medida.

Además, Codelco comenzó a operar con Buses JM, bajo el nombre Consorcio Andino, para el traslado de sus trabajadores.

Desde la transportista sostienen que “Tándem siempre ha cumplido de manera completa, suficiente y excepcional con las mejores prácticas de la industria” y acusan a la minera de solicitar el cobro de dos boletas de garantía por $1.784 millones y $1.089 millones en mayo de 2026, sin poner término al contrato. Según sus cálculos, los perjuicios económicos ascienden a un mínimo de $79.423 millones.

Por su parte, Codelco rechazó los cuestionamientos y acusó a Tándem de registrar atrasos en el pago de cotizaciones previsionales durante 18 meses, deudas por $893 millones, cuotas de leasing impagas y problemas con la renovación de una boleta de garantía.

La estatal también apuntó a inconvenientes ocurridos en junio en el terminal vial de La Serena, que habrían obligado a embarcar pasajeros en la vía pública. En ese contexto, sostuvo que “Tándem pretende transformar su propio riesgo contractual y financiero en una restricción judicial contra Codelco”.