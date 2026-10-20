La nueva arista que complica aún más la situación judicial de Jean Paul Pineda

El exfutbolista volvió a prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de desacato y lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar.

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Una nueva arista complicaría aún más la situación judicial del exfutbolista Jean Paul Pineda, quien volvió a prisión preventiva por decisión del Juzgado de Garantía de San Bernardo, el que lo formalizó por los delitos de desacato y lesiones menos graves en un contexto de violencia intrafamiliar contra su expareja.

Carabineros detuvo al exdelantero el domingo, luego de que se presentara una denuncia en la 14ª Comisaría de San Bernardo, tras reunirse con su expareja en un motel de la comuna.

En su resolución, el tribunal ordenó el ingreso de Jean Paul Pineda a un recinto penitenciario durante los 60 días que otorgó para que se lleve a cabo la investigación.

La nueva arista que complica a Jean Paul Pineda

A lo ocurrido el fin de semana y que significó a Jean Paul Pineda regresar a la prisión preventiva, se sumó en las últimas horas una nueva arista que podría complicar más todavía su situación judicial.

Lo anterior, luego de que su exesposa, Faloon Larraguibel, denunció que el padre de los tres hijos que tienen en común lleva dos años sin pagar la pensión de alimentos.

Larraguibel se refirió al tema en el marco del reality Volverías con tu ex 2, donde confirmó que efectivamente existe un acuerdo respecto de las obligaciones económicas de Jean Paul Pineda hacia sus hijos.

“Sí, existe la pensión de alimentos que la dicta el tribunal, pero él no ha pagado nada, hace dos años“, ratificó la exchica Yingo, quien también recalcó que el exfutbolista “tiene orden de alejamiento conmigo, no puede ir a ningún lugar donde esté yo, no me lo puedo cruzar, nada”.

En ese contexto, Fallon recordó que “mi matrimonio fue tormentoso de principio a fin, siempre. Terminó en cosas súper dolorosas que ninguna mujer debería pasar, tampoco los niños. Aún siento mucha culpa por mis hijos, fue atroz”.