La razones que tuvo el tribunal para decretar una nueva prisión preventiva para Jean Paul Pineda

Carabineros detuvo al exdelantero de 37 años este domingo, luego de que se presentó una denuncia en la 14° Comisaría de San Bernardo.

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El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó este lunes la medida cautelar de prisión preventiva para el exfutbolista Jean Paul Pineda, a quien se formalizó por los delitos de desacato y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar contra su expareja.

De acuerdo con lo reportado, Carabineros detuvo al exdelantero de 37 años el domingo, luego de que se presentó una denuncia en la 14ª Comisaría de San Bernardo.

La información apuntó a que todo ocurrió luego de que en horas de la tarde de ese día se reunió con su expareja en un motel de la comuna.

Por qué se decretó prisión preventiva para Jean Paul Pineda

En la audiencia de formalización, el Ministerio Público entregó los argumentos por los cuales solicitó al tribunal que decretara la prisión preventiva para Jean Paul Pineda.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, además de las lesiones menos graves reportadas por la víctima, el exfutbolista vulneró la orden de alejamiento que estaba vigente desde diciembre del año pasado.

De hecho, al mismo imputado ya se lo había procesado por el delito de violación de morada hacia la misma denunciante.

En su resolución de este lunes, el Juzgado de Garantía de San Bernardo ordenó el ingreso del exfutbolista a un recinto penitenciario durante los 60 días que otorgó para que se lleve a cabo la investigación.

Así, Pineda volverá tras las rejas, después de que en abril pasado cumplió reclusión nocturna por deudas de pensión alimenticia.

En febrero de 2025, el exfutbolista había sido detenido por protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad, y casi un año antes, en marzo de 2024, se lo arrestó en La Florida por agredir a la modelo Faloon Larraguibel, quien en esos momentos era su pareja.