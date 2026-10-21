Gobierno licitará terrenos fiscales en Bahía Inglesa para proyectos de inmobiliarias y hoteles

La iniciativa contempla un plan maestro de 420 hectáreas en el borde costero de Caldera, cuya primera etapa incluye terrenos para hoteles, servicios y proyectos inmobiliarios, además de espacios públicos de libre acceso.

El Gobierno licitará 79,31 hectáreas de terrenos fiscales en Bahía Inglesa, en la comuna de Caldera, Región de Atacama, para impulsar el desarrollo de iniciativas turísticas, hoteleras, inmobiliarias y de servicios.

La medida forma parte de un plan maestro que abarca 420,39 hectáreas del borde costero y busca atraer inversión privada, ampliar la oferta turística y potenciar el desarrollo habitacional de la zona.

Gobierno licitará terrenos fiscales en Bahía Inglesa

La primera etapa contempla destinar 28,27 hectáreas a proyectos turísticos, hoteleros y de servicios, mientras que las 51,04 hectáreas restantes estarán disponibles para iniciativas inmobiliarias o inmobiliario-turísticas. Según los antecedentes del plan, el potencial edificable estimado alcanza los 1.289.980 metros cuadrados.

La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, destacó el alcance de la iniciativa y sostuvo que busca aprovechar los terrenos fiscales para generar nuevas oportunidades en la región. “Bahía Inglesa es un proyecto sin precedentes en esta línea, que busca poner el territorio fiscal al servicio del crecimiento y las oportunidades para Chile”, expresó.

Los terrenos serán ofrecidos mediante licitaciones públicas, en las que los interesados deberán presentar propuestas que serán evaluadas tanto por su oferta económica como por la calidad de los proyectos, su compatibilidad con los usos permitidos, su aporte al espacio público y la inversión comprometida.

Entre las condiciones se contempla la habilitación de áreas verdes y un paseo costero de libre acceso, además de cierres con al menos un 80% de transparencia hacia los espacios públicos.

El cronograma considera que las bases de licitación se elaboren entre enero y febrero de 2027, con su publicación prevista para fines de ese último mes.