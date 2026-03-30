Seguir indicaciones claras al momento de comprar, manipular y preparar estos productos resulta clave para proteger la salud de las personas.

Durante Semana Santa, el consumo de pescados y mariscos aumenta considerablemente, lo que hace fundamental reforzar las medidas de seguridad alimentaria para prevenir enfermedades.

En este contexto, seguir recomendaciones claras al momento de comprar, manipular y preparar estos productos resulta clave para proteger la salud de las personas. Aspectos como adquirir alimentos en comercios establecidos, respetar la cadena de frío y verificar la frescura de los productos son esenciales para evitar riesgos asociados a la descomposición o contaminación.

Es por ello que el Ministerio de Salud (Minsal) elaboró un listado con una serie de recomendaciones para el consumo seguro de productos del mar.

Ocho recomendaciones para el consumo seguro de pescados y mariscos en Semana Santa

Compra Segura

Comercio establecido: Adquiera siempre sus productos en locales autorizados y establecidos. Esto garantiza que los alimentos están sujetos a control sanitario y le permite ejercer sus derechos como consumidor ante cualquier problema

Evite el comercio ambulante: No existen garantías de que los productos del comercio informal se encuentren en condiciones adecuadas para el consumo

Higiene del local: Observe la limpieza general de las instalaciones, los utensilios y que el personal mantenga una higiene constante, como el lavado de manos y el uso de mascarillas.

Respete la cadena de frío: Productos frescos deben conservarse en hielo y los congelados a -18 °C en vitrinas adecuadas.

Priorice seguridad: No compre pescado preparado como “ceviche”, salvo en un lugar establecido.

¿Cómo identificar productos frescos?

Pescados

Aspecto general: El pescado debe estar duro al tacto y no ceder a la presión del dedo. La piel debe ser lisa, sin rasgaduras ni erosiones

Ojos y agallas: Los ojos deben estar brillantes y las agallas deben presentar un color rosado o rojo brillante

Olor: Debe tener un olor característico a mar y nunca presentar malos olores

Pescado trozado: Si compra presas, estas deben estar duras. La superficie del corte y la espina dorsal deben tener un color blanquecino y uniforme, sin manchas amarillas ni reflejos rojizos cerca de la espina

Condición: Los pescados deben estar eviscerados al momento de la venta y acompañado de hielo en el caso de no estar envasado, en que corresponde que estén refrigerados.

Mariscos