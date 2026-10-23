La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a 15 personas en un operativo que permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de TV ilegal por internet, cuyos movimientos financieros superarían los $4.000 millones.
Los procedimientos se realizaron en las regiones Metropolitana y de La Araucanía, en el marco de una investigación coordinada con la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Desbaratan organización que vendía suscripciones de TV ilegal: investigan más de $4.000 millones
Las diligencias estuvieron a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac).
Según los antecedentes reunidos, la organización comercializaba suscripciones a través de plataformas de televisión por protocolo de internet (IPTV), que permiten acceder a canales y otros contenidos audiovisuales mediante conexiones en línea.
Como parte de la indagatoria, los investigadores analizaron más de 150 cuentas bancarias, lo que permitió establecer que se registraron ingresos superiores a los $4.000 millones asociados al pago de suscripciones.
El procedimiento se suma a otras acciones impulsadas en Chile contra la comercialización y distribución de servicios de televisión ilegal. En febrero, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ofició a proveedores de internet para bloquear el acceso a Magis TV y sus distintas versiones, plataformas que retransmiten señales y contenidos sin contar con las licencias o autorizaciones correspondientes.
Asimismo, en abril se realizaron allanamientos en tres locales comerciales del barrio Meiggs y en domicilios de Ñuñoa, La Granja y Quinta Normal, en el marco de investigaciones por la venta de decodificadores utilizados para acceder a estos servicios.