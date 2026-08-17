El streaming consolida su avance y redefine el gasto en entretenimiento

El video online concentra el 68,4% de las suscripciones en el mundo. En Chile, una encuesta de SERNAC registró un gasto mensual promedio de $22.809, en un escenario donde el precio y el contenido pesan cada vez más al elegir una plataforma.

El streaming dejó de ser un complemento de la televisión tradicional para convertirse en uno de los principales espacios de consumo audiovisual. La expansión de las suscripciones, la incorporación de publicidad y el avance de los contenidos en vivo están cambiando no solo qué ven las audiencias, sino también cómo distribuyen su presupuesto de entretenimiento.

Según el grupo global de investigación en tecnología Omdia, las suscripciones globales de video online llegaron a 2.240 millones al cierre de 2025, un 17,6% más que el año anterior, y representaron el 68,4% de las suscripciones combinadas de video. Sus ingresos alcanzaron US$176.000 millones y superaron por primera vez a los de la televisión de pago, señal de un mercado que sigue creciendo, aunque entra en una etapa más madura y competitiva.

En Chile, una encuesta ciudadana no probabilística de SERNAC aplicada a 931 personas en enero de 2025 mostró que el 69% de la muestra utilizaba al menos una plataforma y declaraba un gasto mensual promedio de $22.809. Entre quienes usaban streaming audiovisual, Netflix alcanzó un 88,9%, YouTube un 85,3%, Disney+ un 71,9% y Max un 66,3%. Además, el 53,4% ya no contaba con televisión de pago.

Precio, publicidad y contenido: las variables que ordenan la elección

La amplitud de la oferta ha puesto cada suscripción bajo mayor escrutinio. Kantar reportó que, en el primer trimestre de 2025, el 48% de los hogares con video bajo demanda aceptaba publicidad a cambio de un menor precio y que los paquetes o suscripciones agrupadas ya representaban el 26% del mercado analizado. Comparar planes, por tanto, exige mirar también anuncios, calidad de imagen, pantallas simultáneas y contenidos en vivo.

Qué ofrecen las principales plataformas en Chile durante agosto

Netflix. Dispone de tres planes mensuales: Básico por $7.190, con resolución de hasta 720p; Estándar por $9.990, con Full HD; y Premium por $12.990, con calidad de hasta 4K y HDR.

Disney+. Ofrece Estándar con anuncios por $8.490 mensuales, Estándar sin anuncios por $10.990 y Premium por $15.990. Este último permite hasta cuatro reproducciones simultáneas, calidad de hasta 4K UHD e incorpora la oferta ampliada de ESPN, sujeto a disponibilidad y compatibilidad.

HBO Max y TNT Sports. Con una propuesta que combina entretenimiento y deporte, sus planes base cuestan $7.190 mensuales para Básico con Anuncios, $9.590 para Estándar y $11.990 para Platino. TNT Sports puede contratarse aparte o añadirse a uno de esos planes. Hasta el 23 de agosto de 2026, los usuarios elegibles pueden acceder por $8.990 mensuales durante los primeros seis meses, equivalente a un 40% de descuento.

TNT Sports es la señal oficial del fútbol chileno y transmitirá el próximo Superclásico del 23 de agosto.