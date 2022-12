Gobierno se abre a modernizar la Ley Antiterrorista tras negativa inicial del presidente Boric

14 de Diciembre de 2022

Manuel Monsalve confirmó que La Moneda está abierta a hacer modificaciones a una legislación que no estaba contemplada por el mandatario.

“Estamos trabajando por la ley en contra del crimen organizado. No es parte de de la agenda del Gobierno la Ley Antiterrorista en particular. La seguridad es una prioridad en todo Chile y en particular en La Araucanía. Yo invito a los parlamentarios a que no nos enredemos en una discusión respecto a si este es el mejor mecanismo o no. Estamos de acuerdo que tenemos que hacernos cargo del problema, que tenemos que darle mayores atribuciones a Carabineros y a las policías”.

Estas fueron algunas frases del presidente Gabriel Boric tras su visita a la Región de La Araucanía durante la segunda semana de noviembre. Las modificaciones a la Ley Antiterrorista era una legislación que no estaba contemplada en los planes iniciales de su administración, sin embargo, un mes después, pareciera ser que este principio del mandatario podría estar cambiando.

Así al menos lo dejó entrever el subsecretario del Interior en el contexto de la mesa de trabajo por la seguridad que llevan La Moneda y el Congreso Nacional. En la instancia, se postuló posicionar a terrorismo como un delito de crimen organizado bajo el concepto de “crimen organizado con fines terroristas”.

“A nosotros como Gobierno nos parece que el país tiene que tener una Ley Antiterrorista que cumpla con estándares internacionales y desde esa perspectiva estamos abiertos a que haya una mesa de trabajo, transversal, que permita hacer una propuesta que cumpla con esos estándares”, comentó Manuel Monsalve.

“Cada vez que se quiere aplicar, esta no permite ningún tipo de sanción, por lo tanto es una ley que está obsoleta desde el punto de vista de las licitaciones internacionales. Hay que recordar que en el último gobierno de Michelle Bachelet hubo un comisión de expertos que hizo una propuesta de contenidos para modernizar la Ley Antiterrorista”, complementó el secretario de Estado.

Oposición presiona para que se incluyan sus ideas

En este contexto de conversaciones para mejorar esta Ley Antiterrorista después de que el presidente la dejara por un momento fuera de la agenda, el Gobierno solicitó tiempo para afinar la propuesta de seguridad que presentará en la Cámara de Diputados.

Esta pausa se pidió para evaluar la solicitud de parlamentarios de oposición, quienes pretenden incluir tres pilares fundamentales en la moción. Pidieron mecanismos para mejorar la Ley de Inteligencia, modernización de la Ley Antiterrorista y mayores facultades para Carabineros en torno al uso de su armamento de servicio.

“Soy bastante crítico, creo que esto no está resultando. Se está demorando mucho. Si nuestras medidas no están incorporadas, no tiene sentido seguir en esa mesa“, amenazó el diputado Henry Leal de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

“Si la mitad de la mesa, Chile Vamos, ha pedido una reforma estructural, hay que hacerlo”, agregó el legislador socialista Raúl Leiva.