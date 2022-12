José Antonio Kast marca distancia con el “Team Patriota”: “Nosotros no tenemos barra brava”

19 de Diciembre de 2022

El líder del Partido Republicano negó cualquier vínculo con el grupo liderado por Pancho Malo, que durante el fin de semana realizó un "apriete" contra el presidente de la UDI, Javier Macaya.

El ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, negó cualquier vínculo con el llamado “Team Patriota”, grupo de ultraderecha liderado por Francisco Muñoz, quien durante su época de barra brava de Colo Colo era conocido como Pancho Malo.

La organización, que rechaza el reinicio del proceso constituyente acordado por las diversas fuerzas políticas del país, ha protagonizado incidentes con dirigentes de diversos sectores. El último hecho involucró al presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, quien sufrió un “apriete” durante el fin de semana al ingreso a la sede de su colectividad.

Kast fue consultado sobre este grupo, enfatizando que tiene profundas diferencias con la forma en la que enfrentan la acción política.

“Tengo mucha distancia con los líderes de ese movimiento. De hecho, Francisco Muñoz para mí se ha convertido en una persona que no respeta los marcos democráticos al agredir; aunque sea verbalmente, han ocurrido cosas físicas, de interrupción de circulación con el senador Macaya, con la ex diputada (María José) Hoffmann”, expresó el ex abanderado a Radio Infinita.

El líder de los republicanos aseguró que más allá de conocer a Muñoz no tiene ningún nexo con él, reiterando sus críticas hacia el acoso contra los políticos.

“Yo no puedo negar que yo conozco, al igual que la mayoría de los diputados de la UDI. Creo que Francisco Muñoz fue al Congreso convocado por el ex diputado Hasbún en su momento y así como Hasbún y otros de la UDI habrán tenido su foto con Francisco Muñoz, hay una foto mía dando vuelta, no puedo negar que lo conozco”, explicó.

En ese sentido, José Antonio Kast enfatizó que en el Partido Republicano “nosotros no tenemos barra brava“.

El “apriete” contra Javier Macaya

El “Team Patriota” reapareció hace algunos días en las afueras de la sede de la UDI, lugar en donde encararon al presidente de la colectividad, el senador Javier Macaya.

El hecho ocurrió mientras el parlamentario iba ingresando en su vehículo a la sede del partido, ubicada en la comuna de Providencia. Al interior del automóvil se encontraban los hijos del congresista, de 16 y 6 años de edad.

Los integrantes del grupo de ultraderecha trataron al gremialista de “traidor” y golpearon el vehículo, en un acto que fue repudiado de manera transversal.

El senador Macaya anunció que presentaría acciones legales en contra de Francisco Muñoz y de la turba que lo acompañaba.