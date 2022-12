¿Quiénes son “los Neymar” del proceso constituyente según el presidente del Senado?

28 de Diciembre de 2022

Álvaro Elizalde usó una "metáfora" futbolística para enfrentar los cuestionamientos al debate en el Senado.

Ha sido una jornada de intensos debates y discusiones en torno al nuevo proceso constituyente en la Cámara Alta del Congreso. En una sesión que podría llegar hasta las 20:00 horas, los senadores han evaluado y votado por una serie de indicaciones a la reforma que permitirá desarrollar un segundo proyecto de nueva Constitución.

Entre los puntos que se ratificaron durante este miércoles aparecen las fechas claves. El 7 de mayo de 2023, por ejemplo, se realizará la elección de los 50 consejeros constitucionales, con voto obligatorio. El Plebiscito de Salida, en tanto, se postergó para el 17 de diciembre del próximo año, un mes después de la primera propuesta.

Pero no fue lo único. El debate ha dejado algunas frases para el recuerdo, como la que expresó el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, en la Comisión de Constitución. El parlamentario fustigó las ideas que han presentado sus pares con la finalidad, según él, de entorpecer el proceso. El independiente Karim Bianchi y Rojo Edwards del Partido Republicano cuestionaron el manejo del senador socialista en torno a las votaciones que unían varios puntos en uno.

“Aquí las posibilidades de parlamentar son bastante escasas y cuando el presidente del Senado dice ‘veamoslas todas en un paquete al final las que resulten incompatibles’, ¿cómo se va a votar en un paquete completo porque no les parece? Entonces, creo que acá simplemente le quieren dar una formalidad a algo que me parece que es inmoral”, dijo Bianchi.

“A mí me cargan los Neymar. La gente que se fabrica faltas y las exagera para hacer de eso una noticia y señalar que no estaban dadas las condiciones y alharaquean con acusaciones falsas. Y aquí no sé cuántos Neymar han estado presentes… Estar aquí insinuando que no es un espacio democrático es sumamente injusto, es un insulto al Senado, al presidente de la comisión”, respondió Elizalde.

La respuesta a Rojo Edwards

El senador Rojo Edwards se sumó a los cuestionamientos que realizó Bianchi. “Uno siempre aspira a defender las indicaciones. Cuando el presidente de la Comisión antes de conversar las indicaciones ya establece que van a ser rechazadas, ya establece una predisposición”, expuso el republicano.

“Vamos a votar todas las indicaciones. Aquí nadie ha censurado el debate democrático, nadie ha limitado el derecho a presentar indicaciones o el derecho a hacer uso de la palabra para defender una indicación”, sostuvo Elizalde.