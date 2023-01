Ministro Marcel: no se “derogará ni postergará” ley que aplica IVA a servicios

3 de Enero de 2023

“Cuando se aprobó eliminar la exención del IVA de los servicios profesionales, se hizo en el contexto del financiamiento para crear la PGU. De hecho, se estimó que esto aportaría alrededor de US$ 500 millones anuales".

Mario Marcel, ministro de Hacienda, dejó en claro que se mantendrá el IVA a los servicios y que fue promulgado por el Gobierno de Sebastián Piñera.

“Aun cuando esta legislación haya sido propuesta por el Gobierno anterior y no hayamos sido parte de ese proceso, ni hayamos votado a favor en su momento, consideramos que eliminar la exención del IVA a los servicios profesionales es una norma de racionalización tributaria”, señaló el ministro de Hacienda en la comisión del Senado.

Esta iniciativa fue aprobada a inicios de 2022 como una de las medidas tendientes a financiar el establecimiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

“Cuando se aprobó eliminar la exención del IVA de los servicios profesionales, se hizo en el contexto del financiamiento para crear la PGU. De hecho, se estimó que esto aportaría alrededor de US$ 500 millones anuales. El año pasado, en 2022, ese costo lo absorbimos enteramente dentro del fisco, pese a que cuando se preparó el presupuesto para el 2022 no había PGU ni había medidas de financiamiento. Durante el 2022 tuvimos gasto en PGU, no tuvimos el financiamiento, ahora en 2023 finalmente lo vamos a tener, cosa que está incorporada en la Ley de presupuestos para este año”, recalcó el secretario de Estado.

Frente a las inquietudes de los parlamentarios por el impacto de la medida, el ministro Marcel fue enfático: “Quisiera ser claro, no está en la agenda del Gobierno ni derogar la legislación que se aprobó hace un año atrás ni postergar el corazón de esta medida tributaria porque tenemos la obligación de mantener finanzas públicas ordenadas y, por lo tanto, no podemos estar improvisando la política fiscal sobre la base de los reclamos o problemas que se manifiesten antes de la aplicación de una ley cuando ya tenemos un presupuesto aprobado”.

Así también sostuvo que un sistema tributario justo se basa en que no existan beneficios para algunos casos, o excepciones. “Un sistema tributario que está lleno de exenciones -no quiere decir que ese sea nuestro caso-, no es un sistema más justo. Es, generalmente, más injusto, porque termina expuesto a las presiones para ir agregando distintos beneficios tributarios”, agregó.

“Siempre vamos a estar disponibles a hacer correcciones en el margen, en lo reglamentario, en lo operacional, si hay alguna cosa muy fundamental a la cual no se haya prestado atención, que no tenga un impacto fiscal relevante, siempre lo vamos a poder ver. Pero en lo que se refiere al grueso de esta medida tributaria la posición nuestra como Ejecutivo es claramente que en este momento la principal responsabilidad es implementar esta ley”, sentenció Mario Marcel.