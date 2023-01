La defensa de María Luisa Cordero tras aparecer tejiendo en plena sala de la Cámara de Diputados

5 de Enero de 2023

La diputada fue captada tejiendo mientras se realizaba una sesión en el hemiciclo, generando varias reacciones en redes sociales.

Compartir

La diputada María Luisa Cordero (Ind-RN), conocida también como la Doctora Cordero, se defendió luego que se publicaran imágenes suyas tejiendo en plena sesión en la sala de la Cámara de Diputados.

En los registros difundidos durante este miércoles se pudo ver a la parlamentaria y ex panelista de televisión con lanas y palillos en sus manos, todo esto mientras se realizaba el trabajo legislativo en el hemiciclo.

La imagen generó diversas reacciones en redes sociales, entre ellas algunas críticas por la poca atención que estaría tomando Cordero a su labor parlamentaria.

La doctora Cordero se dedicó a tejer durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados.



🎥© AgenciaUno TV/Pablo Ovalle pic.twitter.com/oIBHxF6ttz — AgenciaUno (@agenciaunochile) January 4, 2023

Las explicaciones de la diputada Cordero

A través de su cuenta de Twitter, María Luisa Cordero realizó sus descargos y aseguró que desde su ingreso a la Cámara ha tejido, enfatizando que aquello no ha sido impedimento para realizar sus labores como diputada.

“He tejido desde que soy diputada, pero eso no ha sido impedimento para el trabajo que he realizado como parlamentaria. Siempre he sido la primera en llegar y la última en irme. Ejemplo fue el día del presupuesto donde voté hasta las 08:00 am y muchos diputados jóvenes se fueron”, expresó.

Tras esto la Doctora Cordero pidió a La Tercera -medio que difundió su video en el hemiciclo- que pudiera difundir “un poco de mi trabajo como parlamentaria, la cantidad de oficios, proyectos de ley y de resolución que he presentado, al parecer es más llamativo mostrar mis tejidos que irán en beneficio a hijos de mujeres de la cárcel de San Joaquín“.