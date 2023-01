El fallido intento de Iván Moreira de apurar votación de Fiscal Nacional para ir al matrimonio de su hijo

9 de Enero de 2023

El senador UDI se enojó porque el pleno no aprobó votar de inmediato y así no perderse el matrimonio de su hijo.

La discusión del nuevo Fiscal Nacional en el Senado, donde el Gobierno propuso al abogado Ángel Valencia, y que fue protagonizado por el UDI Iván Moreira.

Y es que el parlamentario de oposición pidió a la mesa dirigida por Alvaro Elizalde (PS) la unanimidad de todos los senadores para, además de realizar su intervención por la nominación de Valencia, emitir de forma inmediata su voto.

“Muy breve, señor presidente. Yo lo que quería pedir es que una vez que dé cuenta el presidente de la comisión, le quería pedir si puede recabar la unanimidad para que se abra la votación”, indicó Iván Moreira.

Si no se daba la unanimidad, se deberá esperar hasta el final de todas las intervenciones para posteriormente votar.

Pero el deseo de Moreira no se pudo cumplir, ya que su par Alejandra Sepúlveda (FRVS) no dio la unanimidad para abrir la votación.

Esto generó la airada reacción del senador UDI: “Cuando me pidas algún favor, te voy a decir que no. Alejandra, cuando me pidas algún favor te voy a decir que no”.

Si bien Sepúlveda le respondió a Iván Moreira con el micrófono apagado, el parlamentario de oposición transparentó las razones para terminar lo más rápido posible la sesión del Senado.

“Se casa mi hijo, qué queri que haga. Si po, por eso te digo”, indicó.