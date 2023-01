Republicanos defiende acusación contra Jackson: “La intervención de Johannes Kaiser fue muy buena”

20 de Enero de 2023

Ruth Hurtado, presidenta del partido, lamentó el rechazo al libelo contra el ministro de Desarrollo Social, asegurando que se trató de un "salvataje al amigo del presidente".

Ruth Hurtado, presidenta del Partido Republicano, defendió la acusación constitucional presentada por su bancada en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, la que terminó siendo rechazada por la Cámara de Diputados.

El libelo, que abordaba temas como las denuncias de la ex seremi Patricia Hidalgo y los problemas en las licitaciones del Servicio Mejor Niñez, fue desestimado con las abstenciones de algunos integrantes de Chile Vamos y del PDG, además de los votos en contra de ex militantes de la DC.

Desde el oficialismo afirmaron que la acusación no tenía fundamentos jurídicos, argumento que fue compartido por el diputado Joaquín Lavín León (UDI), quien formó parte de la comisión revisora y que finalmente se abstuvo en la votación final.

Hurtado respondió a estas críticas y aseguró que el documento presentado por los republicanos estaba fundamentado. También respaldó al diputado Johannes Kaiser, quien fue el encargado de dar cuenta del libelo ante la sala, y que protagonizó un particular momento con un micrófono abierto en su discurso.

“Ayer el ministro (Jackson) quedó muy debilitado, la intervención de Johannes Kaiser fue muy buena y también marcó los puntos en donde nosotros queríamos poner sobre la mesa y que la ciudadanía se enterara”, expresó la ex convencional a Tele13 Radio.

Republicanos acusa salvataje al “amigo del presidente”

La presidenta del Partido Republicano afirmó que los argumentos de la acusación contra Jackson “no eran débiles”, apuntando a un “salvataje al amigo del presidente“, a propósito de la cercanía del ministro con el presidente Gabriel Boric.

“Nosotros lamentamos que se haya salvado al amigo del presidente. Esto no era sobre la personalidad o sobre la persona del ministro Jackson, sino que esta acusación iba directamente enfocada en la ley que él transgredió, en la Constitución que el transgredió, no era solamente aquí un juicio político, había un juicio también que tenía elementos jurídicos que no fueron considerados por los diputados ayer”, añadió.

Ruth Hurtado afirmó que con el rechazo al libelo “triunfó, de alguna manera, la impunidad política“, lamentando que su bancada no lograra convencer a más diputados sobre la pertinencia del recurso.