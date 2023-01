Marcela Ríos celebra rechazo de acusación constitucional: “Se ha hecho justicia”

25 de Enero de 2023

"La votación de esta Cámara ha sido muy contundente para establecer que no se ha cometido ninguna ilegalidad, hemos cumplido con las leyes y la Constitución".

Marcela Ríos, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, celebró el rechazo de la acusación constitucional en su contra por parte de la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa desde el Congreso, la otrora secretaria de Estado aprovechó de agradecer los apoyos recibidos en la antesala de su comparecencia en Sala.

“Hoy se ha hecho justicia, se ha establecido por esta Cámara que no hemos infringido la ley ni la Constitución y por el contrario hemos sido respetuosos de cumplir con todas las leyes y la Constitución”, recalcó.

Ríos también tuvo palabras para su defensor, José Antonio Viera-Gallo, por su labor “manera brillante y muy colaborativamente”.

“Quiero agradecer no solo acá a quienes votaron y son parte de la coalición de Gobierno, sino que que muy en particular a la DC, a los diputados del PDG, independientes, que rechazaron está acusación constitucional en derecho. Porque creo que todos votaron en conciencia y pudieron ver que acá no había méritos para impulsar está acusación”, argumentó la militante de Convergencia Social.

La ex ministra de Justicia sostuvo que lo que pasó “esta Cámara da una señal clara y muy potente que se puede hacer política pensando en el país y en lo que es más importante para los chilenos. Desde hoy en adelante se pueden dedicar a esa enorme agenda de trabajo que tienen”.

“La votación de esta Cámara ha sido muy contundente para establecer que no se ha cometido ninguna ilegalidad, hemos cumplido con las leyes y la Constitución. El gobierno ha expresado y aclarado los dichos, no me compete como ex ministra hablar en representación del Gobierno, pero sí creo que lo que ha ocurrido acá es muy contundente”, profundizó Ríos.

Consultada sobre el indulto otorgado a Luis Castillo y sus antecedentes, Marcela Ríos explicó que “quiero aclarar e insistir en que todos los decretos de los indultos son públicos, están a disposición de la ciudadanía, los especialistas, todos pueden revisar los antecedentes, y como ha sido establecido muy contundentemente hoy día, todos esos indultos se otorgaron cumpliendo con las leyes y la Constitución”.