RN rompe relaciones con Republicanos: “Será muy difícil que este matrimonio vuelva a la cama juntos”

25 de Enero de 2023

El rechazo de la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, en la Cámara de Diputados, generó un quiebre en la oposición, luego que Republicanos se sumara al oficialismo en su postura contraria al libelo presentado por Chile Vamos.

Y es que la tienda de José Antonio Kast se cuadró en bloque en contra de la acusación, lo que hizo que Renovación Nacional, cuyo jefe de bancada Andrés Longton presentó los fundamentos del libelo en la Sala, anunciara el rompimiento de relaciones con la tienda opositora.

Longton planteó que Republicanos “deberá entregarles explicaciones a la gente porqué estuvieron con aquellos que dieron indultos y liberaron a delincuentes, porqué estuvieron con el Gobierno”.

Una postura más dura mostró el diputado Miguel Mellado, quien los acusó de “ser cómplices de los indultos, de estos terroristas y estos delincuentes que fueron liberados por el Presidente Boric. O están con las víctimas o que negocio hicieron con el Gobierno que votaron en contra de esta acusación constitucional que estaba tremendamente bien fundada”.

“El peso de esto (el rechazo a la AC) está en los cómplices pasivos que se llaman Partido Republicano”, agregó, para luego comparar la relación de ambos partidos con un matrimonio.

“Estamos en camas separadas de todas maneras, será muy difícil que este matrimonio pueda volver a la cama juntos. Estamos en camas separadas y depende de ellos, porque ellos rompieron este matrimonio”, puntualizó.

Republicanos anticipó que votaría en contra de la acusación contra Marcela Ríos, asegurando que el verdadero responsable de la polémica por los indultos es el Presidente Gabriel Boric, por lo que no descartaban la presentación de un libelo en su contra.

“Tras realizar un profundo estudio de los antecedentes de la acusación, hemos definido que no seremos cómplices de la decisión que ha tomado el presidente de exponer a la ex ministra Ríos a modo de chivo expiatorio, con el fin de que se cierre el capítulo de los indultos y así delegar su culpabilidad en la ahora ex jefa de la cartera de Justicia”, consignaron en una declaración.