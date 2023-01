Chile Vamos y ex DC se juntan en “Lista del Rechazo 4 de septiembre”

27 de Enero de 2023

Los ex miembros de la falange que desaprobaron el primer borrador de la nueva Constitución están invitados por la UDI, RN y Evópoli.

Con el Comité de Expertos constituido con 12 miembros elegidos por el Senado y otros 12 designados por la Cámara de Diputadas y Diputados, el próximo paso que darán las fuerzas políticas y la ciudadanía en la búsqueda de un segundo borrador de una nueva Constitución será la elección del Consejo Constitucional.

Serán 50 personas las que deberán ser confirmadas en los sufragios pactados para el próximo 7 de mayo, donde el voto será obligatorio, tal como pasó en el último Plebiscito de Salida donde se impuso por amplio margen la alternativa del Rechazo.

Y precisamente es este último concepto el que utilizará Chile Vamos para nombrar a la lista que integrarán los partidos que componen este conglomerado: Evópoli, Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Los republicanos, por ahora, corren solos, por la distancia y tensión que ha crecido en los últimos días.

“En esta lista, que lo más probable es que se llame ‘Lista del Rechazo 4 de septiembre’, queremos convocarlos a todos. Estamos conversando con varias organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, con la Casa Ciudadana del Rechazo. Queremos involucrar en las listas, en parte de los cupos que tienen los partidos, a distintas personas. No queremos que este sea un proceso capturado solamente por el mundo político, sino que invitar a la ciudadanía a ser candidatos”, reveló María José Hoffmann, secretaria general de la UDI.

“Vamos a insistir y vamos a incorporar a todos aquellos también, eso involucra a los ex DC que estuvieron en su minuto con nosotros en la lista del Rechazo. Sabemos que el Rechazo no es patrimonio de ningún partido, pero por supuesto queremos ayudar a conducir este proceso y que se sientan todos muy convocados”, agregó la ex parlamentaria.

“Lo que vamos a construir es una lista amplia, una lista que le hemos puesto ‘Lista del Rechazo 4 de septiembre’. Esta lista le hace un llamado a todos los actores que participaron de esta gesta patriótica, a ponerse de acuerdo en una lista amplia y unitaria”, puntualizó Diego Schalper, secretario general de RN.