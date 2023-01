“Ajuste de cuentas” entre Chahuán y Kast profundiza quiebre entre Chile Vamos y republicanos

26 de Enero de 2023

La derrota en la votación para acusar constitucionalmente a la ex ministra Marcela Ríos de Justicia aumenta la tensión entre los partidos de derecha.

Renovación Nacional (RN) y Chile Vamos sufrieron una dura derrota en la Cámara de Diputados y Diputadas luego de la votación en contra de la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

La iniciativa del bloque opositor al Gobierno no tuvo los resultados que esperaban, en gran medida, porque el Partido Republicano no estuvo a favor. En la colectividad de extrema derecha han deslizado la posibilidad de acusar constitucionalmente al presidente Gabriel Boric por los indultos, por lo que optaron por votar en contra de la moción que buscaba sancionar a la ex secretaria de Estado.

Francisco Chahuán, presidente de RN, es uno de los más molestos con la decisión de los republicanos. Así lo dejó en claro en la intervención que realizó en la cita que reunió a alcaldes y dirigentes de los partidos de Chile Vamos para trabajar en la agenda de seguridad.

“Yo eché de menos ayer a los republicanos. ¿Dónde estaba José Antonio Kast? ¿Cuándo finalmente emitió juicios de valor el ministro Jackson y respecto de la ministra Ríos? Aún no lo escucho. ¿Dónde estaban los patriotas, dónde estaban? Es realmente extraño, porque los denominados patriotas ahora están en silencio completo, cuando estábamos en vías de una acusación constitucional”, dijo el timonel de RN.

“Tal como el presidente Boric es responsable personalmente si Luis Castillo comete un nuevo delito o el señor Mateluna, el cómplice será el Partido Republicano“, agregó Chahuán en una distancia que se ve difícil de zanjar, pues desde la UDI los trataron de “taimados” antes de la votación que dejó sin efecto el trámite contra Ríos.

La respuesta de Kast a Chahuán

José Antonio Kast demoró poco en responder a Francisco Chahuán. En el evento donde el Partido Republicano recibió a la senadora Carmen Gloria Aravena como nueva militante, el ex candidato presidencial emplazó al líder de RN.

“Ya que fui aludido personalmente, yo le quisiera pedir un solo favor al senador Chahuán: que pensemos en Chile, que no pensemos en la disputa política pequeña entre las distintas fuerzas de la derecha. El senador le dio libertad de acción a sus diputados, el senador junto con otros senadores concurrió al Tribunal Constitucional a hacer una presentación para revocar los indultos, por lo cual si lo miramos con perspectiva, él se había inhabilitado para poder ser árbitro en ese proceso”, dijo Kast.

“El responsable final de los indultos, quién es, es la ministra o el presidente… Habría sido quizás más popular votar la acusación a la ministra Ríos, sabiendo que igual lo más probable es que se iba a perder porque había dos diputados de Chile Vamos fuera del país. Ya se había tomado una decisión de que no se aprobara y estoy orgulloso de lo que hizo la bancada del partido”, cerró.