“Inviten al señor Mateluna”: así confirmaron los republicanos su rechazo a la mesa de seguridad

31 de Enero de 2023

Como era esperable, la colectividad de extrema derecha no estará en la instancia que lleva adelante La Moneda.

Compartir

Mientras Manuel José Ossandón rompía la tendencia de los partidos de oposición y llegaba a La Moneda para participar de la mesa de seguridad que lleva adelante la ministra del Interior, Carolina Tohá, el Partido Republicano mantenía firme su postura de no ceder en sus exigencias y de ausentarse definitivamente en esta instancia que busca un acuerdo nacional para el combate contra la delincuencia.

“Si el Gobierno quiere realmente avanzar en materia de seguridad discutiría las cosas aquí en el Congreso. La mesa de seguridad parece más bien una trampa de seguridad a la que los republicanos no estamos dispuestos a prestarnos como show. Si quieren, a la mesa de seguridad pueden invitar al señor Mateluna y a los otros delincuentes que se liberó, pero a nosotros no”, confirmó el diputado Juan Irarrázaval, en referencia al ex frentista Jorge Mateluna.

Asimismo, el parlamentario que representa al distrito 14 de la Región Metropolitana argumentó que “hoy la ciudadanía está exigiendo acciones inmediatas en materia de seguridad y es precisamente aquí en el Congreso donde están las mayorías para aprobar que esos proyectos que se requieren con urgencia en esta materia. No vamos a hacer parte de este circo que quiere hacer el oficialismo y otros sectores para hacer creer a la población que ahí se trazaran los grandes cambios que necesita el país, cuando realmente no lo es”.

De Izkia Siches a Carolina Tohá

Irarrázaval insistió en que el debate debió ser en el Congreso y no en La Moneda. “Si bien los indultos fueron el detonante para que la mesa de seguridad entre el Gobierno y la oposición se fracturara, la realidad demuestra que el Gobierno es incapaz de proveer seguridad pública y no estamos para ser cómplices de esta gestión ineficiente a través de nuestra participación. No existe ningún plan coherente o una visión clara de cómo enfrentar la violencia y los problemas de seguridad”, arguyó.

Para finalizar, asegura que el paso de Izkia Siches a Carolina Tohá en Interior no solucionó los problemas de la ciudadanía. “Hay un tremendo descontrol de la delincuencia y lo único que han hecho nuestras autoridades es maquillar una serie de anuncios que a la larga no generan ninguna solución real. Todo es tan desastroso, que ni el cambio de ministra del Interior logró enmendar el rumbo del Gobierno en esta materia”, cerró.

La UDI durante esta jornada también rechazó sentarse a la mesa con los funcionarios del Ejecutivo y planteó una instancia paralela con cinco ejes claves para enfrentar la crisis de seguridad.