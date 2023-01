Ossandón se desmarca de Chile Vamos y llega a la mesa de seguridad en La Moneda

31 de Enero de 2023

El senador fue el único representante de la centroderecha en participar del encuentro encabezado por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Compartir

El senador Manuel José Ossandón (RN) se desmarcó de Chile Vamos y llegó este martes hasta el Palacio de La Moneda para participar de la reactivada mesa de seguridad, la que es encabezada por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El parlamentario fue el único representante de la centroderecha que participó del encuentro, en donde también se incluyó al diputado del PDG, Gaspar Rivas. Los grandes ausentes fueron los representantes de la UDI, de Evópoli y de Republicanos.

Ossandón había criticado el retiro de su sector de la mesa, el que se concretó luego que el presidente Gabriel Boric entregara 13 indultos a presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna.

“Creo que nosotros como Chile Vamos tenemos que estar en esa mesa trabajando. Como representante Renovación Nacional yo no me he bajado nunca, he seguido en las reuniones y creo que la gente no entiende las peleas chicas, ni siquiera por los indultos aberrantes“, declaró el ex alcalde de Puente Alto.

Durante los últimos días la ministra Tohá había intentado convencer a la oposición a retornar en su totalidad a la instancia, lo que finalmente no logró. Ante esto, el Gobierno planteó que avanzaría en la agenda contra la delincuencia “con los que quieran estar”, agregando que el resto se podría sumar en el camino.

RN pide llevar el debate al Congreso

A pesar que el senador Ossandón aparece como representante de RN, desde la colectividad han mostrado una visión crítica sobre la mesa de seguridad del Gobierno.

El diputado Andrés Longton, presidente de la bancada de la colectividad, explicó por qué Chile Vamos mantuvo su negativa a asistir, afirmando que la instancia no estaba recogiendo en plenitud la agenda que ellos estaban proponiendo.

“Nosotros siempre hemos creído que el debate legislativo tiene que darse en el Congreso. Sin perjuicio de que puedan haber conversaciones previas respecto a cómo abordar la agenda legislativa en materia de seguridad. Pero tener como excusa que no se resuelve porque la oposición no se suma a esta mesa, sobre todo después de lo que ocurrió con los indultos, me parece que es un engaño“, expresó el congresista a Radio Concierto.

Longton manifestó que “nos dimos cuenta que finalmente esta mesa de seguridad era para responder a los sectores más radicales de la izquierda que no han concurrido con sus votos y que se les ha hecho muy difícil avanzar en materia de seguridad. Y finalmente la agenda que nosotros proponíamos iba a ser postergada o no iba a ser abordada de manera clara“.