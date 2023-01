Los cálculos socialistas para definir si compiten con el PPD o el Frente Amplio

31 de Enero de 2023

Son 25 los dirigentes del Partido Socialista que definirán si habrá lista única oficialista o dos listas. Algunos proponen una nómina desde el PC a la DC; otros optan por ir con Apruebo Dignidad, y varios aspiran a ir con el PR, PPD y DC.

Compartir

En el Partido Socialista hay 13 votos a favor de una lista única con Apruebo Dignidad y otros nueve votos que prefieren ir en dos nóminas respetando el pacto electoral del Socialismo Democrático y sumando a la Democracia Cristiana. Ese era el escenario que se manejaba la tarde del lunes entre los 25 miembros de la Comisión Política de la colectividad de calle París 873.

Este miércoles 1 de febrero, el PS debe definir en esa instancia partidaria con qué colectividades formará una lista para la elección de consejeros constitucionales, luego de que el Partido Radical, el PPD y la DC determinaron ir al proceso en listas separadas de Apruebo Dignidad.

Asimismo, la Comisión Política del PS también definirá las candidaturas de la colectividad para postular a consejeros constitucionales. Y lo hará con encuestas en mano.

Los análisis del PS para decidir con quién unirse

Los sondeos con que cuenta el socialismo son relevantes en sus próximas definiciones. Incluso, estos estudios han sido parte de los análisis en el debate interno para precisar si electoralmente es más fecundo para el PS ir en una lista con Apruebo Dignidad o solo con sus aliados tradicionales de la ex Concertación.

El sábado pasado, en el Comité Central del PS, la líder de la tienda, Paulina Vodanovic, fue aplaudida de pie por los 106 asistentes, dicen, luego del discurso que dio al formular un voto político en la instancia. En el documento propuso “una lista única del PC a la DC”, descartando cualquier otro tipo de lista.

“Tenemos que ir unidos desde la DC hasta el PC. (…) Lucharemos por la lista única (…) La decisión de ir en lista unitaria se explica por la necesidad de enfrentar el crecimiento de la derecha”, dijo Vodanovic.

Sin embargo, la frase “unidos de la DC hasta el PC” no pasó desapercibida para muchos asistentes y muchos que la oyeron le dan interpretaciones distintas.

Según explican en la corriente socialista denominada El Tercerismo, la proposición de Vodanovic no cambió su tradicional pacto con el PPD, el PR y la DC, para asociarse con el PC y el Frente Amplio. Los socialistas aseguran que el plan era construir una nómina de candidatos de los partidos oficialistas donde se sumaría además a la DC, y posiblemente al PRO.

Explican que, si no hay una sola lista del PC a la DC, se mantiene la actual política de alianzas entre los partidos del Socialismo Democrático. Es decir, habría dos listas.

Vodanovic mantiene desde la semana pasada conversaciones con el PC, el PPD, y la DC para buscar un entendimiento que permitiera concretar la propuesta que expuso en el Comité Central.

Pero tres escollos ponen sus esfuerzos cuesta arriba: el PR, PPD y parte del PS rechaza una lista con el Frente Amplio; el PC y la DC tampoco aceptan ir unidos; y un sector del socialismo defiende que las encuestas indican que es más rentable electoralmente tener una nómina con Apruebo Dignidad que con el PPD.

Espinoza: “El socialismo no tiene que subsidiar el pésimo momento político del Frente Amplio”

El PPD, PR y senadores del PS han expresado a Vodanovic que no quieren subsidiar al Frente Amplio, y que prefieren competirles. Uno de ellos es el senador Fidel Espinoza.

“El Socialismo Democrático no tiene por qué estar subsidiando el pésimo momento político del Frente Amplio, su arrogancia, su ley de los indultos ni nada que se le parezca. Yo soy de los que estamos 100% a favor de que vayamos en lista solo con el Socialismo Democrático”, afirmó a EL DINAMO el senador por la Región de Los Lagos.

No obstante, Espinoza, quien es uno de los 25 miembros de la Comisión Política que votará a favor de una lista sin el Frente Amplio, señala que desconoce con precisión si esta postura tendrá los votos necesarios para imponerse.

Otros miembros de la Comisión Política plantean que las encuestas que maneja el partido indican que el Frente Amplio y el PS sumarían más de 22% de respaldo en el electorado en los comicios de mayo, mientras que al ir con la ex Concertación la cifra baja al 9%.

Escalona: “El socialismo se vería mermado al ir por separado”

Por su parte, el secretario general del PS, Camilo Escalona, planteó en una entrevista en CNN que “el Socialismo Democrático se vería severamente mermado si tomara la decisión de ir por separado”, citando una reciente encuesta.

Una idea similar manifestó el diputado del PS Daniel Manouchehri. “En una lista unitaria esperamos que puedan concurrir la mayor cantidad de actores. Si alguno de ellos no está disponible en ir en unidad, lo que no puede terminar aconteciendo es que el PS, que dice estar por la unidad, salga detrás de ese partido que rompe la unidad. No nos podemos ir con los que rompen la unidad, eso sería incoherente”, dijo el parlamentario recordando el apoyo de la ex presidenta Michelle Bachelet a la lista única.