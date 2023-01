Michelle Bachelet se sumará a lista de Consejo Constitucional solo si existe nómina única del oficialismo

28 de Enero de 2023

En vista de la postura de Bachelet, el jefe de la bancada de diputados socialistas, Marcos Ilabaca, indicó que presionarán para conseguir una lista única.

El comité central del Partido Socialista informó que la ex presidenta Michelle Bachelet se mostró disponible para ser parte de una lista al Consejo Constitucional, pero solo si el oficialismo presenta una nómina única.

Esto, en el marco de los comités centrales del PS y el PPD, donde definirán sus posturas de cara a la elecciones de consejeros constitucionales, que se llevaran a cabo en mayo próximo.

“Ella fue super clara: quiere una lista unitaria y, en el evento que exista esta lista, va a ser candidata”, declaró el parlamentario, quien agregó que “no es el Socialismo Democrático el que está planteando dos listas; fue el PPD, al interior, y el Partido Radical”.

El diputado Ilabaca precisó a La Tercera que “las demás fuerzas que componemos y somos partes del Socialismo Democrático hemos dicho que queremos una lista y hacia allá vamos a trabajar. Espero que el mandato del pleno del comité central sea que trabajemos en la búsqueda incansable de esta unidad”.

Por su parte, en caso de que se generen dos listas, el diputado Daniel Manouchehri pidió sumarse a la nómina de Apruebo Dignidad.

“En una lista unitaria esperamos que puedan concurrir la mayor cantidad de actores. Si algunos de ellos no está disponible en ir en unidad, lo que no puede terminar aconteciendo es que el PS, que dice estar por la unidad, salga detrás de ese partido que rompe la unidad. No nos podemos ir con los que rompen la unidad, eso sería ridículo”, argumentó.

A la actividad también llegaron los ministros Ana Lya Uriarte, Maya Fernández y Carlos Montes, donde la titular de la Segpres declaró que “naturalmente tratamos de dar todo nuestro mejor esfuerzo en un testimonio de progresismo; esperamos que nuestro partido tome las mejores decisiones en unidad y en fraternidad”.