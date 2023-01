En el PPD se declaran como los “verdaderos herederos” de Bachelet e insisten en lista separada

30 de Enero de 2023

La colectividad afirmó que una lista única del oficialismo implicaría una construcción de confianzas que "hoy no existe".

El Partido por la Democracia (PPD) insistió que mantendrá su idea de empujar una lista separada del oficialismo en la elección del Consejo Constitucional, pese a la aparición de la ex presidenta Michelle Bachelet, quien se mostró disponible para ser candidata en una lista unitaria de los partidos que actualmente componen el Gobierno.

La colectividad definió ir a los comicios junto con la DC y el PR, en medio de las dudas del PS, que busca que la lista sea compuesta por partidos desde la DC hasta el PC.

José Toro Kemp, secretario general del PPD, negó que la presentación de una nómina separada con Apruebo Dignidad implique un quiebre con el Gobierno y entre las dos coaliciones.

“No, es que las dos listas son dos coaliciones, no hay ningún quiebre. ¿Por qué hay algunos que tienen la intención de llamar a esto un quiebre? No tiene ningún sentido si la realidad es lo que es. Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático no somos lo mismo y nunca lo hemos sido“, planteó.

Toro lamentó las críticas que ha recibido el PPD, afirmando que “la unidad se trabaja desde las convicciones y de la voluntad de ser leales al presidente. Yo creo que los partidos no son regimientos y los gobiernos tampoco, y aquí hay quienes suponen que ser parte de un gobierno significa tener una única visión. El PPD nunca ha tenido una única visión, ni siquiera en los gobiernos de la Concertación. Nosotros somos disruptivos, osados, planteamos una forma distinta de hacer las cosas y eso es parte de nuestra tradición“.

“Cada día tiene su afán. Para tener un pacto electoral de Gobierno implicaría una construcción de confianzas que hoy no existe. ¿Por qué es más fácil para nosotros relacionarnos con el PS, DC, PR? Porque hay un nivel de confianza. Son 20 años gobernando juntos. Con Apruebo Dignidad no existe esa tradición política en conjunto, y tampoco hay señales de querer construirlas“, expresó.

La entrada de Bachelet al debate

El secretario general del PPD también habló sobre la entrada de Michelle Bachelet al debate, quien con su disposición para competir en las elecciones abrió una nueva arista al debate.

Sobre esto, José Toro Kemp comentó que la ex presidenta “es uno de los grandes liderazgos que la centroizquierda tiene, querida por todos nuestros militantes, porque efectivamente somos los verdaderos herederos, no es solo una foto para Twitter. Fuimos parte de su construcción política y de su gobierno. Yo espero que sea la candidata del Socialismo Democrático”.

La referencia del dirigente del PPD surgió a propósito del comentado encuentro entre la ex mandataria con los integrantes de la directiva de Convergencia Social, quienes se declararon como “herederos del mismo tronco histórico” pese a sus críticas hacia los 30 años de la Concertación.