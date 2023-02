Boric llama a la unidad para enfrentar los incendios: “Ahora tenemos que salvar vidas”

5 de Febrero de 2023

El mandatario afirmó que en la emergencia "no hay color político que valga", enfatizando que la prioridad es apagar el fuego.

Compartir

El presidente Gabriel Boric recalcó durante este domingo su llamado a la unidad nacional para enfrentar los efectos de los catastróficos incendios forestales que han afectado a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, los que hasta el momento han dejado 26 fallecidos y más de 1.800 damnificados.

Tras su paso por la ciudad de Coronel, donde participó del velorio de la voluntaria de Bomberos Yesenia Muñoz, el mandatario se trasladó hasta la comuna de Purén, en la región de La Araucanía, una de las más afectadas por los siniestros.

Junto con autoridades locales y el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el jefe de Estado planteó que todos los sectores políticos y empresariales deben actuar juntos para contener la emergencia y ayudar a los afectados, dejando la persecución de los responsables para más adelante.

“Todas las querellas las podemos ver después, pero ahora tenemos que salvar vidas, apagar el fuego y ayudar a las víctimas y en eso no hay color político que valga, somos todos iguales y tenemos que estar todos en la misma trinchera, colaborando para sacar adelante a nuestro pueblo”, recalcó.

De todas maneras, el presidente llamó a la comunidad a ser “responsables”, recordando que al menos ocho personas han sido detenidas en distintas regiones como sospechosas de iniciar siniestros.

“A estas alturas, con todas las advertencias que hemos hecho, no hay espacio para estos errores, no pueden haber quemas en los predios agrícolas, no pueden haber quemas de basura, no se pueden utilizar bidones para prender la parrilla. Tenemos que ser mucho más cuidados”, manifestó.

Eje en la reconstrucción

El presidente Gabriel Boric explicó además que inmediatamente después de controlada la emergencia vendrá la labor de la reconstrucción, en donde sus ministros tendrán un rol fundamental con el despliegue en terreno.

“Quiero que sepan que la reconstrucción va a ser un eje estructural para nuestro Gobierno. Y eso se va a extender a todos los ministerios, por eso tenemos a todos los ministros desplegados, porque quiero que miren a los ojos a la gente“, señaló.

En este aspecto, el mandatario confirmó que Desarrollo Social inició el catastro de hogares de las personas afectadas, información que se levantará con la Ficha Básica de Emergencia. Aquello se realizará en lugares en donde el fuego haya logrado ser controlado.