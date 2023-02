Ex ministros de Piñera llegaron a La Moneda para colaborar en la emergencia por los incendios

6 de Febrero de 2023

La ministra Carolina Tohá y el subsecretario Manuel Monsalve también se reunirán con ex autoridades del segundo gobierno de Bachelet.

Cuatro ex ministros y una ex subsecretaria del gobierno de Sebastián Piñera llegaron este lunes al Palacio de La Moneda, para colaborar con las autoridades actuales en la emergencia por los incendios forestales registrados en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Los ex secretario de Estado Rodrigo Delgado (Interior), Karla Rubilar (Desarrollo Social), Antonio Walker (Agricultura) y Cristián Monckeberg (Vivienda y Urbanismo), además de la ex subsecretaria Andrea Balladares (Servicios Sociales) conversaron con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En una publicación en su cuenta de Twitter, la ex ministra Rubilar afirmó que junto a los ex colaboradores del gobierno anterior están dispuestos a entregar su experiencia en gestión para enfrentar la crisis, dejando atrás las diferencias políticas.

“Chile está primero y hoy todos debemos ayudar, es por eso que nos pusimos a disposición del gobierno para colaborar con nuestra experiencia en gestión de emergencias“, expresó.

De esta forma se concretó el ofrecimiento que había hecho el ex presidente Piñera, quien planteó que “todas las personas de nuestro gobierno, con conocimiento y experiencia en combatir incendios, están a disposición del gobierno“.

Los otros ex ministros que llegarán a La Moneda

Durante la tarde otro grupo de ex ministros y ex subsecretarios llegará a la sede de Gobierno para entregar su experiencia a las actuales autoridades.

De acuerdo a lo publicado por radio Bío Bío, durante la tarde se concretará una reunión con los ex ministros Alberto Undurraga (Obras Públicas), Carmen Castillo (Salud) y el ex subsecretario Mahmud Aleuy (Interior), todas ex integrantes del segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.