Cómo la arremetida de Felipe Ossandón empañó el triunfo de Karla Rubilar en las primarias de Puente Alto

Desde RN celebraron la victoria de la ex ministra de Sebastián Piñera, quien obtuvo la primera mayoría nacional en los comicios del 9 de junio. Sin embargo, miran con preocupación la postulación por fuera del sobrino del senador Ossandón, un crítico de la gestión Codina.

Pasado el mediodía de este lunes, una alegre Karla Rubilar (ind-RN) entraba campante a la sede de Renovación Nacional (RN), flanqueada por su pareja, el periodista Christian Pino. Había ganado en las primarias de Chile Vamos en Puente Alto con un 88,73% ―como proyectaba el conglomerado―, acumulando un caudal de 18.155 votos.

“Estoy muy agradecida de Dios, de mi familia, del alcalde Germán Codina, y de los voluntarios que hicieron este tremendo triunfo posible. Y, por supuesto, de los vecinos y vecinas de Puente Alto, que a pesar de tener una primaria adversa, en un día frío, con lluvia, con poca difusión, se levantaron de forma contundente”, celebraba Rubilar en conversación con EL DÍNAMO.

La ex intendenta de Santiago añadía que “nos convirtieron en la primaria más masiva de Chile Vamos y nos dieron la primera mayoría nacional y además la histórica. Somos los más votados en toda la historia de las primarias y la verdad es que eso lo agradezco con el corazón”.

Las críticas a la “aventura personal” de Felipe Ossandón en Puente Alto

La alegría de Rubilar, sin embargo, se vio empañada por la controversia con el actual concejal Felipe Ossandón (ind-RN) ―sobrino de los parlamentarios RN, Manuel José Ossandón y Ximena Ossandón―, quien optó por lanzar su propia candidatura a alcalde por fuera del pacto opositor. En los días previos, el edil y sus cercanos habían calificado los comicios de “truchos” e “ilegítimos”, y llamaron incluso a no votar el 9 de junio.

Ante eso, desde las oficinas de RN, la secretaria general Andrea Balladares debió salir a responder que “la votación que resultó en Puente Alto despeja cualquier duda sobre la legitimidad de la primaria. Contó con más de 20 mil votos, triplicó a la primaria del oficialismo. Además, Karla Rubilar obtuvo, por lejos, la primera mayoría histórica en primarias”.

A sus palabras se sumó, minutos después, la ex vocera de Gobierno y titular de Desarrollo Social ―quien cuenta con el respaldo de Republicanos, Amarillos y Demócratas―. En su alocución, destacó que “la votación que sacamos es más que la primera mayoría de concejales actuales de Puente Alto. Más que la del periodo anterior, y que el anterior a ese. Es más que la cantidad de votos que sacó el candidato Sebastián Sichel en la primaria presidencial. Entonces, los datos son contundentes. Es cosa de revisar incluso la misma votación del concejal Ossandón”.

Pero Karla Rubilar no se quedó ahí. En diálogo con EL DÍNAMO sostuvo que “quien tiene que reflexionar al respecto de si quiere ayudar a mantener Puente Alto o quiere ayudar a perderlo es el concejal Felipe Ossandón” y acusó que “hace daño con su candidatura por fuera”.

Según la postulante oficial de Chile Vamos, la apuesta de Ossandón ―que calificó de “aventura personal”― “genera un daño en el sector. Era muy importante ir con un candidato único para poder mantener esta comuna. El concejal tuvo la oportunidad de competir en las primarias. Lamentablemente, las pidió, luego se bajó y no se atrevió a competir. Y hoy está tomando una decisión de juntar firmas, para ver si las consigue, e inscribirse por fuera”.

“Evidentemente está generando daño, y si él toma esta decisión, obviamente sería muy lamentable. Sobre todo después de la votación robusta y sólida del día de ayer”, agregó.

Lo que hay detrás de la arremetida de Ossandón “por fuera”

Cercanos al posible postulante a alcalde de Puente Alto cuentan a EL DÍNAMO que el origen de la pugna está en el distanciamiento, en 2017, entre Manuel José Ossandón ―entonces precandidato presidencial― y el alcalde Codina. Este quiebre llegó a su máxima expresión cuando el actual jefe comunal se cuadró rápidamente tras la candidatura de Sebastián Piñera a la Presidencia. Desde ahí en adelante, ambos liderazgos habrían iniciado una lucha de egos en que han buscado mostrar cada cierto tiempo su poder.

Desde el “ossandonismo” han mirado con particular atención la administración de quien sucedió al senador por la Región Metropolitana en el municipio más poblado de Chile. Uno de los hechos que miraron con atención fue que en 2022 Germán Codina contrató a Karla Rubilar para un cargo a honorarios. Desde esa labor ―acusan―, la ex ministra habría comenzado a estructurar su campaña.

Otro aspecto que han cuestionado es la “politización” de la municipalidad, que ―en sus palabras― beneficiaría sólo a sectores políticamente afines. “Si, por ejemplo, hay un barrio con un dirigente comunista, no lo ayudan. ¿Y qué culpa tienen?”, dicen. Esto ―plantean― podría cambiar con la llegada del actual concejal al sillón municipal.

Consultado por EL DÍNAMO, Felipe Ossandón desdramatiza el triunfo de Karla Rubilar. “Sólo logró movilizar al 4% del padrón. Una figura nacional, ex ministra, ex diputada, tiene un programa de radio, matinales permanentes. No es tan bueno el resultado para una tremenda figura”, comenta.

“Pero el problema real es que la política no está enganchando a la ciudadanía. Que en Puente Alto haya ido a votar el 6% no significa que los puentealtinos se hayan levantado en masa. Nos dieron el punto, porque ni ellos se tomaron en serio esta primaria. Nadie le vio la cara al candidato de la UDI, y la gente percibió esto. Yo estaría llorando, porque no lograron convocar a nadie”, sostiene Ossandón.

A juicio del edil, “por la baja convocatoria que el proyecto generó, quien debería reflexionar si está entregándole el municipio a la izquierda es Karla Rubilar. Ella tiene que ser lo suficientemente transparente para reconocer que tocó un techo. Su plan tuvo una adhesión menor al 4%. Karla Rubilar debiese reflexionar si es ella la persona más competitiva para Puente Alto”.

Pese a su firmeza, el ingeniero asegura que está abierto al diálogo con Chile Vamos “en función de lo mejor para Puente Alto, pero sin imposiciones. Están los argumentos arriba de la mesa, pero estamos frente a un problema y ellos tienen que ser sumamente conscientes de cómo lo van a resolver. Aquí hay que conversar por el bien de Puente Alto”.

Felipe Ossandón ―que espera poder inscribirse ante el Servel en agosto― expresa que lo que lo motiva a seguir la senda de su tío es “recuperar la brújula que Puente Alto perdió”. En ese sentido, señala que es necesario potenciar la seguridad, el comercio, la educación y el trabajo. “Esta comuna la están matando internamente, y los vecinos y vecinas pagan el pato”, cierra.