Los rostros de la Concertación que regresan como candidatos a consejeros constitucionales

6 de Febrero de 2023

Por el pacto PS-Apruebo Dignidad se inscribirán el ex senador Ricardo Núñez (PS), el diputado Marcelo Schilling (PS) y el ex ministro Yerko Ljubetic (CS). Mientras que en la PPD, PR, DC figuran los ex senadores Carmen Frei y Andrés Zaldívar, de la DC, y los ex ministros del PPD Sergio Bitar y Jorge Insunza, entre otros.

Luego de que este lunes por la mañana el Partido Socialista (PS), el Partido Liberal (PL) y Apruebo Dignidad, sumando ocho partidos en total, y paralelamente el PPD, PR y la DC inscribieron ante el Servicio Electoral sus respectivos pactos electorales de cara a las elecciones del Consejo Constitucional del próximo 7 de mayo, las colectividades siguen trabajando en la nómina de candidatos con varios rostros de la Concertación.

Sin incluir a la ex presidenta Michelle Bachelet, la lista del PS, PL y Apruebo Dignidad, bautizada como Unidad para Chile, incluirá 70 candidatos a nivel nacional en las 16 regiones del país, con un promedio de cuatro nombres por circunscripción.

En tanto, la lista del PPD, junto al PR y la DC, llamada Todo por Chile, tendría poco más de 50 candidatos para las 16 circunscripciones electorales.

Ambas listas están marcadas por el regreso de dirigentes históricos de la ex Concertación.

En el pacto Unidad para Chile, cuyos candidatos se inscribirán esta tarde ante el Servel, figuran entre las cartas socialistas, el ex senador y tres veces presidente del PS, Ricardo Núñez por la Región de Atacama; el ex diputado Marcelo Schilling por Valparaíso y el cineasta Miguel Littin por Rancagua, mientras que ayer por la tarde, el ex ministro y ex senador José Antonio Viera-Gallo se cayó de la lista.

Asimismo, competirá el ex socialista y ex seremi de Justicia de Bachelet, que actualmente milita en Convergencia Social, Cristián Dulansky, por La Araucanía.

En la Región Metropolitana figura en el borrador de la lista, el ex DC y ex ministro del Trabajo, Yerko Ljubetic, también de Convergencia Social, y la diputada de RD, Maite Orsini, quien para postular debiera renunciar a la Cámara.

Mientras que en la lista del PPD, PR y la DC, entre los rostros de la ex Concertación figuran por la DC, la ex senadora Carmen Frei quien competiría por Santiago, y el ex senador y ex ministro Andrés Zaldívar por Aysén.

Por el PPD, en tanto, estarán en la papeleta el ex ministro Sergio Bitar por Tarapacá, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez por Valparaíso, y el ex ministro de Sepgres, Jorge Insunza por Coquimbo.