Escalona desmiente conversación con De Urresti, mientras mesa del PS confirma lista con PL y Apruebo Dignidad

3 de Febrero de 2023

Esta mañana el PPD se comunicó con el PS para pedir atrasar su Comisión Politica para hacer una última propuesta. En tanto en el PS ya tienen un nombre tentativo de su lista con Apruebo Dignidad.

Un nuevo episodio en la crisis del Socialismo Democrático se produjo a primera hora de este viernes. Pasadas las 8 de la mañana, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, recibió un llamado de la mesa del PPD. Según aseguran en calle París 873, un representante de la mesa que lidera Natalia Piergentili solicitó a los socialistas retrasar en dos horas su Comisión Política para explorar una última propuesta.

Aunque estaba fijada para las 10 de la mañana, finalmente la reunión de Comisión Política de la colectividad se reunirá al mediodía en la sede socialista para formalizar y anunciar una decisión que desde ayer ha sido consensuada: la conformación de una lista única y amplia con el Partido Liberal y Apruebo Dignidad para enfrentar juntos las elecciones de consejeros constitucionales.

Así lo afirmaron varios de los 25 integrantes de la Comisión Política del PS a EL DÍNAMO. De hecho, tal como anticipó ayer este medio en un reportaje, anoche el presidente del PL, Patricio Morales confirmó que su tienda integrará “un pacto electoral constituyente junto al Partido Socialista y Apruebo Dignidad (AD)”, dejando de lado al PPD, al PR y la DC.

De hecho, la lista electoral PS, PL y AD ya tiene incluso un nombre tentativo para ser inscrita en el Servel el próximo lunes, las directivas de los partidos trabajan a toda máquina en la elección de candidatos por circunscripción y cantidad de cupos para asignar a cada partido con miras a los comicios del 7 de mayo.

Pese al llamado del PPD a la líder del PS, en la Comisión Política siguen escépticos de que la tienda de Piergentili se sume a la lista del PS, PL y Apruebo Dignidad. No obstante, afirman que la renuncia del Partido Liberal a integrar una nómina con Socialismo Democrático fue un golpe para el PPD.

El tenso clima en el PS se incrementa

En tanto, el clima de debate y controversia está lejos de aquietarse en el PS.

La noche del lunes, por los chat telefónicos de los socialistas, la nota sobre los ajustes de cuentas a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y la articulación de las corrientes internas de Grandes Alamedas, el Tercerismo y la Nueva Izquierda para pactar con Apruebo Dignidad fueron extensamente comentados.

El reportaje también fue comentado en los chat de la directiva. Asimismo, varios dirigentes exigían por mensajes dejar de filtrar a la prensa los debates internos y llamaban a mejorar el clima interno.

En ese marco, el secretario general del PS, Camilo Escalona, mediante mensajes de WhatsApp pidió al equipo de comunicaciones de la colectividad salir a responder la información publicada por EL DÍNAMO.

Escalona desmiente conversación con De Urresti

Poco después, como si no hubiera tensión ni diferencias internas en las filas socialista, el líder de la Nueva Izquierda, Camilo Escalona, en una carta enviada a este medio emitió la siguiente declaración: “Ante la falsedad de la nota publicada en su medio, relativa a la situación interna del Partido Socialista, debo señalar que la conversación allí señalada entre el senador De Urresti y yo, nunca ocurrió. Ruego publicar este desmentido”.

Escalona, al ser consultado si quería agregar algo más afirmó que “no había hablado con De Urresti en toda la semana”, pese a las reuniones de la directiva que sostuvieron y en las que se les vio sentados a pocos metros.

Pese a que en el PS es un ampliamente comentado, en el entorno de Escalona desmienten también que el ex senador mantenga conversaciones casi a diario con el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi Serrano, quien cuando militaba en el PS integraba la Nueva Izquierda, al igual que la ex ministra del Trabajo de Bachelet, Claudia Serrano, cercana a Escalona, y madre de Crispi.

No obstante, los cercanos al ex senador destacan el vínculo de amistad que mantiene con Patricio Tapia Santibáñez, el actual esposo de la ex ministra Serrano y ex encargado de finanzas del PS cuando en 2009 Escalona presidía el PS y a quien conoció en el exilio en la RDA.

Asimismo, en la Nueva Izquierda no ocultan el interés del secretario general por integrar el gabinete del presidente Gabriel Boric. De hecho, destacan que podría ser un aporte a la gobernabilidad por su experiencia en carteras como Defensa.