Consejo Constitucional: PC, DC y Evópoli inscriben nuevos candidatos tras rechazo del Servel

15 de Febrero de 2023

Revisa los motivos del Servel para rechazar a tres candidatos.

Compartir

Luego que el Servicio Electoral (Servel) rechazará tres candidaturas, una del PC, otra de la DC y otra de Evópoli al Consejo Constitucional, los partidos inscribieron este miércoles a los reemplazantes en cada región.

En específico, el Servel rechazó a Marco Hernández, candidato del pacto Unidad para Chile por el partido Comunista, quien iba por la región de Tarapacá, debido a que el postulante no pudo registrar la afiliación al colectivo durante los dos meses previos antes de inscribir su nombre. En su reemplazo se presentó a Roberto Cortés, comunicador y dirigente del partido en esa región.

Junto a ello, Tiare Cáceres, candidata del pacto Chile Seguro por Evópoli en la región de Valparaíso, fue rechazada, ya que el Servel confirmó que militó en otro partido dentro de los nueve meses previo al plazo legal para la inscripción. En su reemplazo, se nombró a la empresaria y presidenta en la Cámara de Turismo de Olmué, Luigina Pruzzo.

En la Democracia Cristiana, el Servel rechazó la candidatura de Nicolás Preuss del pacto Todo por Chile por la región Metropolitana debido a que no adjuntó la autorización que faculta al director del Servel a abrir una cuenta bancaria para recibir los aportes de campaña. En su reemplazo, la DC nombró al ex diputado y ex ministro de planificación de Ricardo Lagos, Andrés Palma.

¿Cuándo son las elección del Consejo Constitucional?

El domingo 7 de mayo se realizará la elección de 50 ciudadanas y ciudadanos que integrarán el Consejo Constitucional. El sufragio será obligatorio para todas las personas que cuenten con su domicilio electoral registrado en Chile.

En tanto, el padrón electoral definitivo será publicado el próximo 23 de marzo.