Tras fracaso de la reforma tributaria: la advertencia de Boric por la reforma a las pensiones

11 de Marzo de 2023

El presidente reiteró su disposición al diálogo para avanzar en la reforma tributaria, asegurando que sin ella sería "muy difícil" financiar un cambio al sistema previsional.

El presidente Gabriel Boric advirtió este sábado que sin la reforma tributaria -cuya idea de legislar fue rechazada por la Cámara de Diputados- sería “muy difícil” lograr el financiamiento para avanzar en una reforma al sistema de pensiones.

En medio del consejo de gabinete realizado en el Palacio de La Moneda, el mandatario abordó la compleja situación en la que quedó el Ejecutivo luego que su propuesta estrella fuese desechada por la Cámara Baja.

En ese sentido, el jefe de Estado reiteró su llamado al diálogo con la oposición para buscar nuevas fórmulas que permitan sacar adelante la modificación tributaria, que buscaría financiar gran parte del programa de Gobierno.

“Estamos disponibles a conversar, extendemos las manos para eso, pero necesitamos mayor disposición”, expresó.

Boric aseguró que se debe “distribuir de mejor manera los recursos en nuestro país, y para eso necesitamos una reforma tributaria”.

El financiamiento de la reforma tributaria

En medio de su análisis, el presidente Boric cruzó la fallida reforma tributaria con la reforma a las pensiones, otra de las iniciativas claves de su administración, la que requiere de un respaldo transversal para poder ser tramitada en el Congreso.

“Sin una reforma tributaria es muy difícil financiar una reforma de pensiones y la gente no puede seguir esperando. Hay chilenos que se están muriendo, gente que ha trabajado toda su vida y no tiene una pensión digna para vivir, no podemos seguir haciéndolos esperar”, declaró.

Por el momento el Ministerio de Hacienda no ha definido los caminos que seguirá para tener recursos para las iniciativas gubernamentales. De forma inicial las autoridades descartaron recurrir con una insistencia de la reforma tributaria al Senado, cámara en donde el oficialismo no tiene la mayoría.