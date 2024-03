Aumento al impuesto a la renta: el impacto que tendría en la clase media

5 de Marzo de 2024

El Gobierno planteó incrementar los impuestos a las personas que reciban más de 3,2 millones de pesos, lo cual ha encendido el debate. Ante esta situación, EL DÍNAMO se contactó con expertos de la materia, quienes entregaron más detalles sobre los efectos de la medida.

Esta semana los parlamentarios retomaron el trabajo legislativo, por lo cual desde el Gobierno ya se encuentran promoviendo su agenda, donde insistirán con la presentación de una nueva reforma tributaria.

Bajo este contexto, el Ministerio de Hacienda retomó el diálogo con los representantes de los partidos políticos. En la nueva propuesta del Ejecutivo, se busca incrementar los impuestos a más personas en relación a la iniciativa anterior.

En concreto, el Gobierno planteó aumentar la tasa impositiva de las personas que reciben ingresos entre 3,2 y 4,5 millones de pesos, pasando de un 13,5% hasta el 16%.

Esta medida ha provocado diversas críticas de parlamentarios de oficialismo y oposición, quienes aseguran que dicha propuesta afectará a la clase media.

Expertos cuestionan el aumento de impuestos en la nueva reforma tributaria

Ante esta controversial medida, EL DÍNAMO se contactó con especialistas sobre la materia, quienes se refirieron al efecto que puede provocar el alza de impuestos a la renta.

“Si estamos hablando un nivel de sueldo por sobre los tres millones y medio, tres millones seiscientos mil, se puede hablar de clase media, clase media emergente o clase media en un tramo más superior que lógicamente se va a ver un poco perjudicada con respecto al tema de impuestos”, aseguró a EL DÍNAMO Jorge Berríos, director académico del diplomado en Finanzas de Universidad de Chile.

En este sentido, hizo énfasis en el índice de gasto y alto endeudamiento que tienen las personas de dicho grupo: “Son una clase económica que en realidad tiene un alto costo respecto a los dividendos, aspecto colegio o grandes pagos indirectos que hacen, y eso lógicamente los va a perjudicar”.

Sumado a ello, Berríos hizo una comparación con respecto a grupos de menores ingresos y las ayudas estatales que reciben.

“La clase media es un nivel que no recibe ayuda de ningún tipo y que no tiene subsidio, no tiene nada. Por lo tanto, lógicamente va a ser afectada fuertemente dado en la coyuntura que uno ve. Ahora en los sueldos más bajos, siempre hay subsidio o algún apoyo, pero en este nivel no hay subsidio, no hay de ningún tipo”, expuso a EL DÍNAMO.

“Esto es un efecto muy fuerte en la clase media, sobre todo en la clase media emergente, es un fuerte efecto y no solamente eso, sino que se sigue agravando con impuestos”, aseguró el académico de la Universidad de Chile.

Por otra parte, Germán Pinto, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, expuso que en general “la medida anunciada no tiene un sustento técnico y que las cifras que espera recaudar, son muy cuestionables”.

“La evidencia empírica ha demostrado que no es el camino más eficiente, creo que los antecedentes que se han tratado en estos años de discusión de una eventual reforma tributaria que respecto es que es más eficiente aumentar la recaudación fiscal a través de un aumento en el crecimiento del país son más contundentes y son más eficientes”, agregó Pinto.

“El Gobierno ha sido poco claro”

Con respecto a la recaudación, Pinto sostuvo que “el hecho de aumentar la carga no asegura, por paradojal que parezca, la medida más eficiente dada las elasticidades de los impuestos y por la conducta de los contribuyentes”.

En cuanto a los objetivos para plantear esta propuesta, Jorge Berríos afirmó: “El Gobierno ha sido poco claro con la intención, poco claro con los programas y yo creo que dado a lo que pasó con el Caso Convenios, no podemos hablar de que hay una eficiencia en el gasto público. Hay una deficiencia total, falta de probidad y para mí, si hiciéramos una revisión concienzuda a todos los programas, perfectamente se pueden eliminar algunos y mejorar, y no aplicar medidas de impuestos”.

“No es que no se deban subir, yo encuentro que hay que subir un poquito los tramos dado que hay que recaudar más, pero el problema es para qué se quiere recaudar más, ahí está el problema de fondo, cuál es la iniciativa que se quiere hacer y por qué se quiere hacer”, explica.

Con respecto al momento en que el Gobierno anuncia la alza en los impuestos, el académico de la Universidad de Chile sostiene:

“No es la oportunidad en este minuto, estamos con una economía que se resintió por la pandemia y seguimos con la economía muy resentida, entonces veamos después cuando la economía se recupere, veamos crecimiento, veamos la baja de tasas y podamos ver la construcción de nuestros movimientos a empezar a subir los impuestos que va a afectar a la personas, ya más considerando las tasas de empleo y los sectores donde afectó, como fue comercio o la construcción”.

¿Qué medidas se deben priorizar?

Sobre la búsqueda de otras fuentes de ingreso, Berríos señala que “lo primero es ver claramente el mejor uso del gasto público, eficientar el gasto público y que sea más dirigido”.

“Hay que priorizar recursos, ser más eficiente y definitivamente ajustarse el cinturón a lo que corresponde, y definitivamente acotar aquellos programas o asignaciones presupuestarias que no son relevantes, que no aportan y no van a ninguna parte”, complementó.

De esta forma, Berríos concluyó: “Más que priorizar el aumento al impuesto, aprendamos a asignar bien los recursos, a gastar lo que corresponde y a sacar cosas que no contribuyen al presupuesto”.

Mientras que Germán Pinto explica que “lo que necesita el país hoy en día es una reforma tributaria procrecimiento que estimule la creación de negocios, que ataque la informalidad, no con castigos, sino ofreciendo sistemas de inicio actividades de formalización de negocios más eficiente, simplificados, que permitan a un montón de contribuyentes que están en la clandestinidad puedan incorporarse un sistema formal”.