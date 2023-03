Legisladores oficialistas reclaman cambio profundo de gabinete: “La reforma tributaria se cayó por Ávila y un boicot contra el Gobierno”

10 de Marzo de 2023

Diputados y senadores oficialistas aseguran que la derrota en la Cámara de Diputados no fue prevista ni ha sido evaluada en su gravedad por el comité político.

“Lo que está pasando es que el comité político de La Moneda no da para más. No resiste una semana tal cual está. No son capaces de visualizar qué hay votaciones demasiado estrechas ni de solucionar conflictos como el de las diputadas que por un impasse con un ministro se retiraron de la sala y no votaron”. Este es el análisis del senador Fidel Espinoza, que entregó a EL DÍNAMO, tras el rechazo en la Cámara de Diputados del proyecto de Reforma Tributaria.

Una “venganza” contra el Gobierno por no haber sido más duro con el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, por haber discutido en malos términos con la diputada de la bancada ecologista, Viviana Delgado, ha sido en las últimas 24 horas el principal tema de conversación entre los legisladores y de las más diversas interpretaciones: desde un error del equipo político hasta una operación política entre el Partido Ecologista Verde y el Partido Republicano para boicotear la reforma.

“Es inaceptable que diputadas tengan pataletas”

Los cierto es que el Gobierno sufrió una derrota evitable. Con los 73 sufragios a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, al Ejecutivo le faltaron 2 votos para aprobar la iniciativa, cerrando además la discusión durante un año, salvo que el Ejecutivo intente enviar la iniciativa al Senado.

“Es inaceptable que diputadas tengan pataletas y salgan de la sala y se ausenten de la votación. (…) Pensaron que tenían lo justo y una reforma de este tipo debe ser transversal o con mayoría importante”, agregó a EL DÍNAMO el senador independiente Karim Bianchi.

Entre los legisladores de la Cámara las críticas son aún más radicales. “Es la peor derrota que hemos tenido. La reforma tributaria se cayó por el ministro de Educación y por un boicot contra el Gobierno de dos o tres diputadas que salieron de la sala para no votar. Cómo se explica que en La Moneda no desactivaran el problema y que la diputada Claudia Mix (Comunes) vaya a Bahrein en medio de la reforma más importante del Gobierno. Los otros parlamentarios que también iban se quedaron acá para votar. Ella se fue antes”, señala a EL DÍNAMO un diputado oficialista.

La conversación Delgado-Republicanos

Un sector del Socialismo Democrático sospecha de una posible operación política. “Me pareció muy raro ver a la diputada Viviana Delgado conversando con su colega Agustín Romero del Partido Republicano, después del incidente con el ministro Ávila y antes de que fuera a la enfermería. Ellos son del mismo distrito, pero no los había visto tan cercanos conversando fuera del hemiciclo”, señala un diputado oficialista.

Consultado por esa versión, el senador Espinoza sostiene que desconoce el episodio, pero advierte: “Y si fuera efectivo sería lamentable pues habrían utilizado un conflicto con ministro para justificar su actuar”

En la Cámara de Diputados además critican los cálculos del comité político sobre los votos considerados “seguros” para la reforma. El martes al mediodía, La Moneda esperaba tener a lo menos 73 votos. A 34 de los 37 de Apruebo Dignidad y 37 del Socialismo Democrático, más los diputados del PEV Viviana Delgado y Félix González, pero solo este último votó a favor.

En el oficialismo afirman que lo mismo hicieron las diputadas Mónica Arce y Pamela Jiles, independientes electas en cupo del Partido Humanista.

En la votación oficialista también hubo otras dos ausencias de diputadas Lorena Fríes (PC) y Claudia Mix (Comunes). Aunque sus inasistencias no afectaron en la derrota ya que estaban pareadas con Andrés Longton (RN) y Mauro González (RN).

Legisladores piden cambios en el comité político

Tras la peor derrota del Ejecutivo en Valparaíso, y con un cambio de gabinete en ciernes, los legisladores de Gobierno apuntan a una falta de coordinación en el equipo político de La Moneda para conseguir un par de votos en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.

“No hay desde el comité político ninguna precaución ni visualización de la gravedad de la descoordinación. Una cosa es que se le había caído la votación en el tema de los fiscales, porque no afecta la cotidianidad de los chilenos, pero otra muy distinta fue esto. Se ha caído una Reforma Tributaria que es un pilar fundamental del Gobierno y eso es imperdonable. En cualquier lugar del mundo el Comité Político tiene un terremoto grado 8 en la escala de sismos”, advierte el senador (PS) Fidel Espinoza.

Su par Karim Bianchi (IND) agrega que esto pasa “por amateurismo, no contar bien los votos y andar con lo justo”.

“Es ridícula la forma en que se impulsó la tramitación. En el Gobierno nunca supieron dar con el mensaje sobre que se busca con la reforma impositiva, no lo transmitieron bien ni al Congreso ni a la comunidad. En el Senado, es improbable que tenga éxito con la misma fórmula. Este Gobierno primero habla a los políticos luego a la gente y el ejercicio es al revés”, aseveró Bianchi.

El diseño de un plan B

La reforma tributaria que fue rechazada en la Cámara de Diputados podría tener una última oportunidad: El Ejecutivo tiene la opción de insistir con el proyecto en el Senado con 2/3 de los votos del hemiciclo.

En La Moneda se debate el plan B, pero señalan que habría que “entrar a la cocina”, o bien lograr un “pacto fiscal”, como propuso el senador Evópoli, Felipe Kast, como “una gran oportunidad para Hacienda” invitando al Ejecutivo a “buscar un pacto pro inversión y pro crecimiento”.

Algunos congresistas han mostrado interés. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde expresó a EL DÍNAMO que se debía buscar un “diálogo democrático” tras el fracaso en la Cámara de Diputados.

En tanto, el senador Matías Walker (Demócrata) invitó al Gobierno a escuchar y a llegar a un gran acuerdo en el Senado. “Estamos dispuestos a llegar un acuerdo para seguir legislando con un foco, no solo en la recaudación, si no que también retomar el crecimiento y la generación de empleos que es tan importante”, dijo.

Por dos horas en el comité político extraordinario realizado este jueves en La Moneda para analizar la derrota se comenzó diseñar el plan B para revertir la debacle, echa por tierra el programa del presidente Boric. “Todos los caminos están abiertos”, dijo la ministra vocera Camila Vallejo al final de la cita.