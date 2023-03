“Ahora sí estoy de acuerdo”: Evelyn Matthei aclara su postura sobre la adopción homoparental

12 de Marzo de 2023

La alcaldesa de Providencia reconoció que cambió su mirada sobre la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan adoptar.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), reconoció que cambió su postura sobre la adopción homoparental, asegurando que ahora sí está de acuerdo con esta posibilidad, dejando de lado su rechazo inicial.

La jefa comunal participó del programa Te paso a buscar de Canal 13, hablando sobre el tema con el animador Francisco Saavedra, quien formó una familia homoparental.

Durante el diálogo, el comunicador le recordó que en 2013 estaba en contra de la opción de que personas del mismo sexo pudieran adoptar niños, postura que, según ella, logró cambiar con el tiempo.

“En esa época no estaba de acuerdo, ahora sí estoy de acuerdo. Creo que ha cambiado la sociedad y ha cambiado el mundo”, expresó la ex candidata presidencial del gremialismo.

De esta forma la alcaldesa reforzó los dichos que entregó hace algunos meses en el programa Juego Textual, en donde se mostró a favor del matrimonio homosexual pese a que hace una década lo rechazaba.

“En esa época lo que me importaba era que cuando dos personas se casan tienen derecho a adoptar niños, yo sentía que les podían hacer bullying en el colegio. Pero creo que la sociedad ha cambiado muchísimo y entre la gente joven ya no es tema. Hoy he dicho públicamente que no tengo ningún problema con el matrimonio homosexual”, enfatizó.

Su apoyo a Kast y las elecciones

Durante la conversación con Saavedra, Evelyn Matthei habló sobre el apoyo que entregó al ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, durante la segunda vuelta de las elecciones de 2021.

“Le tengo cariño, lo conozco hace mucho tiempo y opinamos distinto en casi todo. Pero creo en él como persona, creo que es una buena persona; no necesariamente todos los que lo rodean, hay algunos que no me gustan nada”, afirmó.

Sobre su propio futuro político y una eventual nueva carrera por La Moneda, la ex ministra del Trabajo dijo que “uno nunca sabe, no estoy pensando en los años que vienen. Estoy aquí y ahora pasándolo regio, después nadie sabe lo que va a pasar”.