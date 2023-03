Las heridas en el PL tras el cambio de gabinete: ex ministro del MOP dijo que Boric decidió “sacrificar” al partido

12 de Marzo de 2023

Juan Carlos García habló sobre su salida del gabinete, la que dejó a su colectividad sin representantes.

Compartir

El ex ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, habló sobre su salida tras el reciente cambio de gabinete concretado por el presidente Gabriel Boric, el que dejó al Partido Liberal (PL) -su colectividad- sin secretarios de Estado.

La remoción del arquitecto, que fue reemplazado por la socialista Jessica López, generó una crisis en el PL, que derivó en la renuncia de su presidente Patricio Morales y reclamos directos de “humillación” por parte del Ejecutivo.

Hasta ahora el ex ministro había permanecido ajeno a la disputa partidaria, incluso publicando un video mientras escuchaba el disco Nada Personal de Soda Stereo, en una clara referencia a su salida del Gobierno.

Pero en una entrevista a La Tercera, García decidió hablar a fondo de su salida, planteando sus cuestionamientos hacia la forma en la que se concretó y al “sacrificio” a uno de los partidos oficialistas que, según él, ha mostrado mayor lealtad con el mandatario.

La salida del MOP

Juan Carlos García recordó los momentos previos al ajuste ministerial y aseguró que “no estaba dentro del diseño original que yo me cambiara“.

“La decisión de cambiarme surgió de última hora, si no me equivoco, a las 12 o 13 de la tarde. No antes. Corresponde a decisiones que son exclusivas del presidente de generar equilibrios de partidos, de género, una serie de variables que son importantes y que en este caso tomó la decisión de abordar con mi salida“, comentó.

El ex titular del MOP evitó hablar sobre el diseño inicial que tenía el ajuste y también descartó una “traición”, aunque afirmó que “sí que el presidente finalmente tomó la decisión de sacrificar al Partido Liberal en el gabinete“.

“Como partido seguimos siendo oficialistas, la lealtad al gobierno es algo que no se discute, lo que sí es importante cuando somos tantos partidos y tantas diversidades, que no se asiente la percepción de que se premia a los díscolos y se castiga a los leales“, agregó.

García enfatizó que “se optó por sacrificar una relación con uno de los partidos más leales, eso sí, en pos de equilibrios políticos mayores. Y esa lealtad, que sigue permaneciendo, va a requerir construir otras relaciones de diálogo. Yo creo que el presidente se confía y descansa en la lealtad del Partido Liberal, pero que será importante retomarla ahora desde una manera diferente”.

Por la forma en la que se concretó el cambio de gabinete, el ex ministro planteó que “no me atrevería a decir si es un error o no, porque uno nunca sabe el nivel de dificultad que significa un cambió así, pero sí creo que la forma de este cambio de gabinete afecta la imagen de la política, porque finalmente tenemos una ciudadanía que está con muchas urgencias y terminamos casi en un proceso de cadena nacional continúa viendo los diferentes cambios“.