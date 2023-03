“Nada personal”: la sutil indirecta de ex ministro Juan Carlos García tras su salida del MOP

11 de Marzo de 2023

El ex secretario de Estado publicó un video escuchando el disco de Soda Stereo, en medio de la molestia del PL por su salida del gabinete.

El ex ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, publicó durante este sábado un video en las redes sociales, con una sutil indirecta a propósito de la molestia que desató su salida en el Partido Liberal (PL), colectividad donde milita.

En un cuenta de Twitter, el ex secretario de Estado publicó un video en donde aparece escuchando el disco Nada Personal de Soda Stereo, nombrando el título de varias canciones que darían cuenta de su situación y la de su partido tras el ajuste ministerial.

“Que mejor que partir este sábado con un disco imprescindible de Soda Stereo: Nada Personal“, señaló García mientras mostraba la portada del vinilo del álbum.

El ex ministro agregó además que se trataba de “un disco con joyas como Danza Rota y Que pase el temblor“.

Juan Carlos García fue reemplazado en el cargo por la socialista Jessica López, quien hasta el viernes se desempeñaba como presidenta de BancoEstado.

La crisis en el PL tras el cambio de gabinete

El mensaje de Juan Carlos García apareció en medio de una crisis que afecta a su partido, que tras su salida quedó sin ministros en el gabinete.

Durante este sábado se confirmó la renuncia del presidente de la colectividad, Patricio Morales, quien fue reemplazado de manera interina por Juan Carlos Urzúa.

El nuevo timonel del PL admitió que la remoción del ex titular del MOP los afectó. “Si bien el ADN del partido no cambia y la forma en que hacemos la política no cambia, sí el tono tiene que cambiar porque de algún modo expreso la molestia, la humillación de la militancia, porque el premio a la lealtad ha sido quedar fuera y eso es algo que a la militancia al consejo a todos los miembros del Partido Liberal les duele“, expresó.

Aunque los liberales retrocedieron en su presencia de ministros, lograron avanzar con los subsecretarios, ya que el presidente Gabriel Boric nominó a Verónica Pardo (Turismo) y Luis Felipe Ramos (Energía).