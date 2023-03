Ana Lya Uriarte: “Ya tenemos un año de ser Gobierno, no hay lugar para el error”

19 de Marzo de 2023

Consultada sobre una eventual revisión del programa de Gobierno, Ana Lya Uriarte respondió que "en la Segpres venimos trabajando desde fines del año pasado la priorización estratégica de los proyectos de ley".

Ana Lya Uriarte, ministra de la Segpres, realizó un balance de la labor desarrollada por el Ejecutivo, luego del cambio de gabinete y del encuentro de los delegados presidenciales con Gabriel Boric en La Moneda.

Al respecto, la secretaria de Estado expresó a El Mercurio de Valparaíso que “fue importante el encuentro, porque el mensaje es claro, todos tienen que trabajar al ritmo de la urgencia, porque ya llevamos un año de ser Gobierno. Los delegados son actores políticos que tienen que tener una agenda profundamente ligada a la ciudadanía y con esa proactividad dada por la urgencia”.

En esta línea, la ministra Uriarte sostuvo que “ciertamente que cuando un Gobierno se instala hay dificultades, hay ripios que remover y se hace necesario tomar un ritmo. Sin embargo, hoy ya tenemos un año y no hay lugar para el error, ni al no saber, ni al me equivoqué porque nadie me dijo”.

“Afortunadamente, la concreción del programa de Gobierno– que busca mejorarle la vida a la gente- se expresa muchas veces en leyes, donde el Congreso Nacional tiene la virtud de poder ver más de un proyecto a la vez. Así que mientras tramitamos esta agenda de seguridad -que es de primer orden y preocupación para el Gobierno por todo lo que significa -seguimos, por ejemplo, interesados en fortalecer la descentralización a través de la Ley de Rentas Regionales y en el resto de nuestras reformas estructurales”, argumentó.

