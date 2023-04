“Una decisión que correspondía adoptar”: Ana Lya Uriarte desclasificó detalles de su salida del gabinete

23 de Abril de 2023

Debido a la incertidumbre que existe respecto a su estado de salud, Ana Lya Uriarte tomó la decisión de renunciar a la Segpres para no dejar un "flanco abierto" al Gobierno.

Ana Lya del Carmen Uriarte Rodríguez, abogada, ofició como ministra de la Segpres hasta el pasado miércoles cuando se comunicó que el presidente Gabriel Boric había aceptado su renuncia, debido a la incertidumbre que había respecto a su regreso tras sufrir Long COVID.

Si bien fue el 19 de abril que se anunció esto, lo cierto es que, según informó La Tercera, la ahora ex secretaria de Estado llegó el pasado 12 de abril a La Moneda para sincerar su situación, luego de un mes fuera del cargo producto de su licencia médica. Fue ahí cuando presentó su renuncia ante el Presidente, la que aceptó cuatro días después cuando la visitó en su casa.

“Vino la licencia primera. Ya, ok. Después la extendieron. También dije ok, pero cuando vino la siguiente extensión, y vino, además, el hecho de que entramos en una etapa diagnóstica que me decía que yo me iba a recuperar con toda certeza, pero el tiempo de recuperación era incierto y que podía abarcar plazos tan importantes como un mes, dos meses, o hasta tres meses… En verdad ese fue el golpe de realidad. Y de inmediato pensé: no puedo dejar capturados al Presidente de la República y al gobierno en una licencia médica indefinida, y dejar una cartera amarrada a mi condición de salud y a mi licencia médica”, declaró Ana Lya Uriarte en conversación con La Tercera.

En esa misma línea, la abogada indicó que esta situación “lo viví como una decisión que correspondía adoptar, pero no es la decisión que hubiera adoptado de no mediar la realidad de salud que me acompaña”.

Cuando conversó con Gabriel Boric le explicó que “consideraba que una incertidumbre respecto del plazo de retorno a hacerme cargo de la Segpres implicaba abrir un flanco para el gobierno que consideraba políticamente impropio”.

“Y naturalmente mi objetivo es político, afectivo y, sobre todo, que hace sentido con lo que ha sido mi historia de vida, era poner de inmediato mi cargo a disposición del Presidente y manifestarle que no es lo que quiero hacer, sino que es lo que debo hacer. Y el Presidente en ese momento se impresionó, naturalmente”, sostuvo.

En esa misma línea, Ana Lya Uriarte reveló que para Boric “fue una impresión importante. Estuvimos conversando mucho rato respecto del tema político. Si en verdad era mi salida la única opción para enfrentar el momento político que significa la ausencia de la ministra titular de la Segpres. Y, finalmente, él compartió plenamente este diagnóstico que yo tenía: que esto significa un flanco para el gobierno, y en cualquier gobierno el objetivo es no tener flancos abiertos“.

Además, aclaró que “nunca ha estado en mí, ni estuvo, generar un problema para el gobierno. Fui la primera en plantear políticamente esta salida y presentarle mi renuncia no sin dolor. Los ministros lo que tenemos que hacer es solucionar problemas, no dar problemas”.

Elizalde, su sucesor

El miércoles, tras confirmarse la salida de Ana Lya Uriarte, desde el Gobierno anunciaron que sería Álvaro Elizalde quien asumiría como ministro de la Segpres.

Sobre su sucesor, la ahora ex ministra afirmó que “el ministro Álvaro Elizalde tiene todas las cualidades demostradas respecto de su condición de articulador. Tiene trayectoria, tiene historia, tiene muchos vínculos. Es una persona que creo que va a poder desempeñar muy bien el cargo de Segpres” y acotó que “estoy convencida de que viene a hacer una muy buena tarea.”.