Elizalde defiende a Tohá en su primera intervención como nuevo ministro de la Segpres

19 de Abril de 2023

Las primeras expresiones del socialista como integrante del Gobierno de Gabriel Boric estuvieron dirigidas al diálogo y al respaldo de la titular de Interior.

Pasadas las 13:00 horas de este miércoles, el Gobierno confirmó la salida de Ana Lya Uriarte del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres). La ahora ex secretaria de Estado está complicada de salud por un síndrome post COVID-19, por lo que decidió renunciar a su cargo. En su lugar asumirá el senador socialista Álvaro Elizalde, quien en las próximas horas jurará como nuevo integrante de La Moneda.

Este ministerio es relevante para cualquier administración, pues es el nexo legislativo que tiene el Poder Ejecutivo como el Senado y la Cámara de Diputados para poder concretar los proyectos de ley que nacen desde el oficialismo.

“Quiero agradecer al presidente Gabriel Boric y espero contribuir al clima de crispación que hay en el país. Esperamos que podamos avanzar. Estamos coordinando, mientras no jure sigo siendo senador y estamos viendo para juntarnos con el presidente respecto a los detalles… Insisto, valoro el llamado que ha hecho el presidente y le manifesté mi disposición a contribuir en el diálogo para poder avanzar en leyes que son parte de su programa de Gobierno. No he hablado con Ana Lya Uriarte últimamente”, dijo en el Congreso Nacional

“Aquí lo que hay que generar un buen clima con todos los actores. Vamos a insistir en el diálogo democrático, tenemos que escucharnos. Espero que podamos avanzar en un país muy justo. Muchas veces sin siquiera escuchar las propuestas son descartadas en un ambiente de crispación. Hay que dejar la lógica de trincheras y contribuir a entendimientos sustantivos”, complementó.

En su primera intervención como nuevo integrante del Gobierno, Elizalde confidenció quién tiene grandes opciones de asumir su puesto en el Senado. “Es altamente probable que sea Paulina Vodanovic, pero es el Partido Socialista el que tiene que decidir. No es momento de cálculos, sino que de convicciones. Le manifesté al presidente que tengamos un diálogo fructífero que son parte del programa del presidente para un Chile más justo”, expresó.

La defensa a la ministra Carolina Tohá

En medio de la sensación de inseguridad que se instaló en el país, los proyectos de ley que el Gobierno ha presentado en esta materia han recibido críticas de parte de la oposición e, incluso, de sectores de izquierda. Es por eso que Elizalde aprovechó la instancia para defender a la titular del Ministerio del Interior.

“La ministra Tohá, por ejemplo, ha sido objeto de críticas infundadas en busca de cambios legislativos respecto a la seguridad que merecen nuestros ciudadanos. Todos tenemos que hacernos cargo en este clima de crispación. Escuchémonos, no nos descalifiquemos y escuchemos los proyectos de ley en su mérito. He visto de muchos actores la tentación de criticar proyectos antes de conocerlos. En democracia hay distintos puntos de vista, pero para emitir un juicio y una opinión hay conocer. Tohá ha hecho un trabajo de primer nivel”, manifestó.

“Enfrentamos tiempos complejos hace larga data. Cuando el presidente me convoca, pienso en Chile. Es un honor poder colaborar en su gestión”, cerró.