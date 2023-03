TC da un respiro al Gobierno: qué significa el rechazo a las impugnaciones de los indultos

21 de Marzo de 2023

La instancia desestimó la inconstitucionalidad de siete de los 13 beneficios entregados por el presidente Gabriel Boric.

Tras días de un intenso debate, el Tribunal Constitucional (TC) decidió rechazar las impugnaciones presentadas por senadores de Chile Vamos y del partido en formación Demócratas contra siete de los 13 indultos entregados por el presidente Gabriel Boric a presos del estallido social.

La sesión que resolvió el tema comenzó de manera accidentada, debido al reclamo del ministro José Ignacio Vásquez, quien cuestionó a la presidenta del tribunal, Nancy Yáñez, por mover la tabla y adelantar la sesión programada inicialmente para este jueves 23 de marzo. Por lo mismo, y para evitar un fracaso de la audiencia por falta de quórum, la resolución se debió postergar para la tarde de este martes.

En un fallo dividido (5 votos a favor y 3 en contra), la instancia desestimó los argumentos presentados por los parlamentarios opositores, que cuestionaban los beneficios entregados a reos condenados por diversos hechos ocurridos luego del 18 de octubre de 2019.

El TC también revisó la situación del ex frentista Jorge Mateluna, quien también recibió el indulto tras enfrentar una condena por un robo a un banco en 2013. En ese caso los senadores cuestionaban que el ex subversivo recibiera por segunda vez la libertad, considerando que había sido indultado en 2004 por el ex presidente Ricardo Lagos.

Durante los últimos meses el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Luis Cordero, defendió la validez legal de los decretos firmados por el presidente, defendiendo la atribución que tiene para concretar esta acción.

Más allá de esto, el Ejecutivo debió enfrentar múltiples críticas, especialmente por el conocimiento que habría tenido el mandatario sobre los antecedentes delictuales que tenían algunos presos del estallido que fueron liberados. Aquella controversia creció luego que se revelaran los informes negativos de Gendarmería que destacaban el alto riesgo de reincidencia de al menos seis indultados.

Las consecuencias del fallo del TC en los indultos

El fallo del TC sobre los indultos dio un respiro al Gobierno, que enfrentaba una serie de cuestionamientos por la forma en la que se entregaron los beneficios.

En la previa de la votación, el diputado Miguel Mellado (RN), había advertido que de prosperar las impugnaciones se iba a avanzar en la presentación de una acusación constitucional en contra del presidente Boric.

Con la decisión contraria, la oposición deberá buscar otras fórmulas para mantener el tema en revisión, como la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

Además, una resolución del tribunal a favor de los senadores habría establecido un intenso debate jurídico sobre lo que ocurriría con los indultados, que ya se encuentran en libertad. En ese sentido, algunos expertos mencionaron la dificultad que existe con los “derechos adquiridos” por los condenados.