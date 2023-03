Ricardo Lagos saca la voz por caso de Jorge Mateluna: “No entiendo cómo fue indultado de nuevo”

20 de Marzo de 2023

El ex presidente entregó en 2004 el beneficio al ex frentista, quien por entonces cumplía una condena por un asalto a un supermercado.

El ex presidente Ricardo Lagos Escobar sacó la voz y habló por primera vez del caso del ex frentista Jorge Mateluna, una de las 13 personas que fueron indultadas por el presidente Gabriel Boric, cuyo beneficio fue impugnado por la oposición ante el Tribunal Constitucional (TC).

Hasta hace unos meses, el ex subversivo se encontraba cumpliendo una condena de 11 años de cárcel por robo con intimidación y 5 años por tenencia de arma de uso bélico por su participación en un robo a una sucursal bancaria, en un hecho ocurrido en 2013.

Boric justificó el indulto Mateluna -el único beneficiario que no estaba preso por el estallido social- manifestando su “profunda convicción” de la inocencia del condenado, agregando que “hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia“.

El caso de Mateluna abrió un enfrentamiento público entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, el que tuvo que ser cerrado por el propio mandatario.

El indulto previo a Mateluna

El indulto entregado por el presidente Gabriel Boric fue el segundo recibido por Jorge Mateluna, ya que en 2004 fue beneficiado con una medida aplicada por el entonces presidente Ricardo Lagos, quien recurrió a ley 19.965, creada para indultar a condenados por delitos perpetrados tras el retorno a la democracia.

Por aquellos años, el ex frentista enfrentaba una cadena perpetua por su participación en un asalto a un supermercado en la comuna de Conchalí ocurrido en 1992, en un hecho que dejó a un guardia muerto.

La aplicación de este primer indulto se transformó en materia de debate de los expertos legales, que sugieren que la legislación vigente no permite entregar el beneficio a una persona en más de una oportunidad.

La defensa de Mateluna descartó este problema, afirmando que el indulto entregado en 2004 fue “un decreto que da cumplimiento a…” y que la pena por el primer caso está cumplida.

El análisis de Ricardo Lagos

El ex presidente Lagos analizó lo ocurrido con Mateluna, reconociendo su desconcierto con que el ex frentista haya recibido nuevamente el indulto.

“He descubierto ahora que yo indulté bastante (se ríe). Este señor, ¿Mateluna se llama? Yo indulté a Mateluna, y establecí ciertos requisitos, y me permití modificar no sé si era el reglamento o una ley, sobre la base de que aquel que era indultado no podía ser indultado en una segunda ocasión. Esto es una norma del 2004 o 2005″, declaró el ex jefe de Estado al diario La Segunda.

En esa línea, el ex mandatario comentó que “no entiendo cómo, en consecuencia, este señor Mateluna fue indultado de nuevo. La norma era que aquel que ya fue indultado una vez no puede ser indultado de nuevo. Es el señor que salió a la palestra con esta situación, me preguntaron, lo averigüé, tengo un archivo muy completo”.

Por la decisión de Boric, el ex gobernante explicó que “el presidente lo que está ejerciendo es una facultad que viene del medioevo. En aquellos tiempos donde el Príncipe, quien quiera que fuera, o el Rey, tenía no solamente la capacidad de indultar sino también la capacidad de cortar la cabeza, porque no existía Poder Judicial. Y la gran conquista es cuando se decide quitarle al Rey o al Príncipe la capacidad de cortar la cabeza, de la vida o muerte del súbdito. Se genera la idea de que debe haber un Poder Judicial independiente del Rey, y eso fue un avance muy importante”.

“El derecho a indultar forma parte de eso mismo. Lo que también propuse en su momento es que la facultad del indulto debiera estar más vinculada al Poder Judicial, que son los que tienen los antecedentes de las personas, y no a aquel que hace de Príncipe moderno, que se llama Presidente de la República o Primer Ministro”, agregó.

Sobre los argumentos para indultar a Jorge Mateluna y a los presos del estallido, Ricardo Lagos opinó que “creo que la paz social no depende de un indulto, francamente. La paz social depende de otras cosas, y si vamos a hacer una cosa de fondo, el fondo es que este país está enrabiado, unos con otros, como nunca lo he conocido en mi vida. En consecuencia, lo que tenemos es un problema de convivencia, que es distinto”.

“O sea, lo que ocurrió el 18-O, eso habla de un país enrabiado, y ese país está enrabiado porque hemos tenido temas sociales que se han postergado por mucho tiempo. ¿Por qué se produjo lo que se produjo en Chile? Porque fuimos postergando las cosas, ahora estamos aquí y de nuevo estamos en una reforma tributaria. Vuelvo a hacerle la pregunta. Yo lo veo igual que lo veía 15 años atrás. Usted no puede mantener un país en donde la expresión tributaria sea el 20% del PIB y tiene un país que dobló el per cápita. Esa es mi explicación de lo que paso en el reventón social, dicen que el país está creciendo mucho y ahí me no me ha llegado nada”, manifestó.